台北市立交響樂團將展開亞巡 日韓6城音樂交流

睽違6年，台北市立交響樂團10月將展開亞洲巡演，出訪日本與韓國等6城巨型音樂會，巡演由桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）領軍，前往日本福岡與韓國大邱等地演出。

這也是台北市立交響樂團疫情後首度國際巡演。年屆90的殷巴爾表示，北市交一直不斷在進步，一定要讓國際樂壇聽到；殷巴爾也舉東西德合併之後樂團太多，「但只要夠好，就不怕被淘汰」為例，展現對北市交演奏的信心。

北市交團長郭佩瑜今天致詞時表示，為了迎接音圖中心的誕生，現在樂團就開始準備亞洲區域的城市交流，這次巡演場地也都是1500個座位左右的中型場地；其次今年是台北市跟韓國大邱市締結姊妹市第15年，很榮幸可以受邀演出，希望未來可與亞洲各場館有更多合作。

這趟旅程由日本開始，應亞斯本（Aspen）藝術經紀公司之邀，樂團將於10月10日至12日分別於福岡市民會館、熊本縣立劇場與防府市音樂廳演出。其中福岡是九州文化推廣的重要據點，熊本縣立劇場的殘響很不錯；防府市音樂廳曾獲日本設計促進協會優秀設計獎，都是日本當地民眾喜愛的音樂演出場館。

10月17日至21日，樂團將首度踏上韓國，在富川藝術中心、統營音樂廳與大邱音樂廳演出。其中富川為韓國文化創意重鎮，統營音樂廳則是統營國際音樂節舉辦地，樂團也將受邀由大邱音樂廳主辦的國際管弦樂節（World Orchestra Series），以音樂深化城市情誼。

在演出曲目部分，日本場次由殷巴爾率團演出馬勒「第五號交響曲」；韓國場則除延續馬勒經典，也將邀請韓國鋼琴名家白建宇（Kun-Woo Paik）合作演出蕭邦「第二號鋼琴協奏曲」。殷巴爾表示，他在白建宇14歲就認識他，一起合作，去年兩人在北市交再度共演，也確認了今年的韓國巡演計畫。

北市交表示，這次到日本演出只帶馬勒「第五號交響曲」，除了日本樂迷對於馬勒音樂的著迷之外，殷巴爾代表詮釋馬勒的權威也是重要原因，殷巴爾也掛保證說：「只帶這一首交響曲就可以打天下了。」至於為何沒有帶台灣作曲家作品或是台灣獨奏家巡演，北市交表示，會繼續努力促成。

北市交將於10月3日在台北國家音樂廳舉辦行前音樂會，由殷巴爾與白建宇聯手演出，門票自即日起至4月27日購買可享79折優惠，為亞洲巡演暖身。