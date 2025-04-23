高鐵「集拾行垃」淨灘 清出逾658公斤海洋廢棄物

台灣高鐵今天在台南舉辦「集拾行垃」淨灘活動，共清出超過658公斤海洋廢棄物，種類以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等居多。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，由台灣高鐵公司職工福利委員會發起的「環境永續教育活動」，今天在台南市安南區城西沙洲舉辦2025年「集拾行垃」淨灘活動。

台灣高鐵指出，「永續發展」不僅是世界各國最重要的共同目標之一，而減少海洋廢棄物近年最受全球民眾的關切，近年持續舉辦淨灘活動就是希望從自身出發，結合公司致力推動的ESG企業永續目標，實踐企業社會責任，以具體行動實踐高鐵公司對守護潔淨海洋與美麗台灣的承諾。

台灣高鐵表示，今年除了舉辦2場「集拾行垃」淨灘活動，更規劃3場「一日農夫」體驗活動，希望員工透過食農教育的「親手做」勞動體驗，了解食物來源，以及提倡對環境友善的消費方式，進一步落實永續發展的環保理念，使人類與大自然和諧共榮。