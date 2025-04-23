30歲男每天10顆慢病藥 手術加調整生活減100公斤

一名30歲男性上班族體重達180公斤，三高等慢性病纏身，每天吃10顆藥控制，肥胖影響睡眠品質，上班常打瞌睡，接受縮胃與腸繞道術，15個月減去100公斤，共病緩解。

三軍總醫院減重代謝手術暨體重管理中心主治醫師陳宣位今天在記者會說，肥胖症是全球公共衛生挑戰，全球肥胖率持續上升，儼然成為慢性疾病，根據世界衛生組織資料，肥胖與第二型糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性疾病高度相關。

陳宣位說，面對肥胖引發的慢性病浪潮，單一治療方式難以有效控制體重與共病症，個人化治療與長期體重管理以減少體重回升（Weight Regain）的風險，控制飲食、積極運動只是治療起點，過程以藥物輔助，協助患者達到減重，若治療效果有限，就會考慮減重手術。

三軍總醫院減重代謝手術暨體重管理中心主任徐國峯表示，肥胖不只是體重問題，而是慢性病，安心減重是從健康根本改變，反轉人生。體重達180公斤、身高173公分的30歲男性上班族就是成功案例，個案初診發現合併糖尿病、高血壓、高血脂、重度脂肪肝及重度睡眠呼吸中止症。

徐國峯說，個案接受中心團隊評估，由醫病共享決策進行生活型態調整與減重手術，接受術後整合式追蹤照護。術後15個月，體重降至80公斤，身體質量指數（BMI）改善至26.7，多項共病症狀幾乎完全緩解，血糖回穩，血壓與血脂都恢復正常，脂肪肝改善，不再受睡眠呼吸中止症狀所苦。

徐國峯表示，執行減重手術病患在1年內可減去多餘體重的70%至80%以上。糖尿病緩解率9成、高血壓、高血脂緩解率約7成、重度呼吸中止症改善可至8成、脂肪肝改善可近百分百。以三總為例，超過9成患者減重手術可健保給付，符合減重手術適應症患者，可與專業醫師評估。