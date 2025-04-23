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AI 家電升級日常！Panasonic 春季新品亮相 打造「智慧＋美感」生活體驗

聯合線上／ 董欣怡

Panasonic以「Ai你的美好生活」為主軸，推出多款結合智慧科技應用的春季新品。圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來。 圖／Panasonic提供
Panasonic以「Ai你的美好生活」為主軸，推出多款結合智慧科技應用的春季新品。圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來。 圖／Panasonic提供

隨著生成式 AI、感測技術與居家智能裝置快速發展，「智慧生活」逐漸從概念走入日常。過去我們對 AI 的想像，往往停留在科幻電影或前瞻科技展，如今 AI 卻悄悄走進廚房、浴室與臥室。Panasonic 作為日本百年家電品牌，今年春季推出一系列融合 AI 技術的智慧新品，從個人修容、健康烹飪、高效清潔到永續廚餘處理，提出「Ai 你的美好生活」主張，試圖重塑現代家庭的生活儀式感與幸福節奏。

AI × 居家美學：不只更聰明，還要更貼心、更懂你
「AI 技術不是冰冷的程式，而是能理解生活的溫度。」Panasonic 產品企劃主管指出，這波春季新品不只是功能的堆疊，而是針對不同生活場景，讓科技真正「讀懂你」。

從清晨的刮鬍時刻、三餐烹飪的火候拿捏，到飯後的碗盤清洗與廚餘處理，每一環節都可見 Panasonic 如何運用 AI 強化使用體驗，也進一步展現其「Live Your Best」品牌精神。

男士專屬高規格：AI 六枚刃電鬍刀 實現極致貼面剃鬍

Panasonic旗艦款AI智慧6枚刃電鬍刀，應用全新升級LAMDASH AI感應技術，可自動偵測鬍鬚濃密度，調整最適合的刮鬍力道。 圖／Panasonic提供
Panasonic旗艦款AI智慧6枚刃電鬍刀，應用全新升級LAMDASH AI感應技術，可自動偵測鬍鬚濃密度，調整最適合的刮鬍力道。 圖／Panasonic提供

在男性個人護理領域，Panasonic 全新 LAMDASH AI 六枚刃電鬍刀引起矚目。產品搭載智慧感應系統，能依據使用者鬍鬚濃密度、膚質與操作速度進行即時微調，提供個人化刮鬍體驗。這不僅減少過度拉扯造成的不適，也提升剃淨效率。

特別設計的 LED 光彩指示燈，則以不同燈色提示使用狀態，例如刀頭潔淨度、電力狀況與刮鬍建議模式，讓操作更直覺。刀頭部分則承襲日本職人工藝的「極薄深剃刀刃」，不僅擴大刮鬍覆蓋面積，剃鬍效率提升達 50%。

內建 14,000 轉/分鐘的極速線性馬達，更是處理粗硬鬍鬚的利器。新機型亦加入 USB Type-C 快充支援，對經常出差或旅遊的男性用戶而言，更具行動便利性。

智慧廚房升級！IH 調理爐 × 嵌入式洗碗機 改寫家常料理效率

根據市調，現代上班族平均每日烹飪時間不到 30 分鐘。如何「快速料理、有效清潔」成為家電設計的核心命題。Panasonic 春季新品中的 IH 調理爐與嵌入式洗碗機，就以 AI 感測結合高效節能技術，重新定義現代廚房節奏。

IH 調理爐：3200W 大火力＋AI 控溫，炒菜不再靠直覺

這款 IH 調理爐搭載 3200W 大火力與紅外線 IR 感測器，能即時偵測鍋具表面溫度，自動調節加熱曲線。從煎魚不破皮、爆炒不焦底、煮湯不溢鍋，實現穩定又節能的烹飪過程。

同時，機體內建「AI-ECONAVI」節能科技，能依照使用頻率與鍋具類型，自動判斷最佳節能模式。在能源議題日益受重視的今天，這樣的功能不只是技術突破，更是生活智慧。

此外，機體設計採用平面黑玻璃與觸控面板，去除傳統旋鈕，操作與清潔更加簡便。搭配無明火設計，對於開放式廚房或育兒家庭而言，無疑提升安全性與空氣品質。

洗碗機進化：AI 智能洗淨＋獨立烘乾，7 天保鮮不回潮

Panasonic全新獨嵌式洗碗機，「洗、淨、烘、存」一機搞定，靈活機身適合獨立或嵌入安裝，輕鬆融入多樣化廚房空間。 圖／Panasonic提供
Panasonic全新獨嵌式洗碗機，「洗、淨、烘、存」一機搞定，靈活機身適合獨立或嵌入安裝，輕鬆融入多樣化廚房空間。 圖／Panasonic提供

延續高效廚房概念，Panasonic 嵌入式洗碗機主打 AI 智能模式，具備 720° 龍捲渦流與 72°C 高溫洗淨功能，有效處理油垢與殘渣。搭配獨立熱循環烘乾與去殘水系統，不需開門即能烘乾完成，避免外部濕氣回滲，延長餐具潔淨狀態。

此機型亦支援「七日無菌儲存」設計，對於單身或小家庭族群而言，可彈性安排洗碗時段，提升生活效率。安裝方式也支援嵌入與獨立兩用，適配各種廚房空間規劃。

廚餘不再是難題！日本製廚餘機 導入永續「最後一哩」

日常生活中，最容易被忽略的「最後一哩」，往往也是最令人頭痛的一環。廚餘的異味與處理成本，一直是家庭主婦與租屋族的共同難題。

Panasonic 全新推出的廚餘處理機，採用日本製造，導入螺旋攪拌與溫風乾燥技術，可將廚餘壓縮至原體積的七分之一，大幅減少垃圾體積與清理頻率。

白金觸媒除臭系統則是另一亮點，無需更換耗材，長時間有效抑味與抗菌，從根本杜絕果蠅孳生。6 公升大容量設計，單次可處理高達 2 公斤廚餘，不僅適合家庭用戶，更可延伸至小型餐飲業者。

經過處理後的殘渣可選擇直接丟棄或作為堆肥使用，實現廚餘再利用，為永續生活提供具體行動方案。

消費升級新趨勢：科技成為溫柔的「生活夥伴」

從這一波新品陣容不難看出，Panasonic 正將 AI 應用從過去的單一功能，轉化為多場景、跨品類的整合式生活解決方案。無論是追求自我形象的單身族群、忙碌的雙薪家庭，還是重視永續環保的新世代，皆能在這波新品中找到貼合需求的選擇。

Panasonic 表示，未來還將持續深化 AI 在健康、節能與情境智能方面的應用，期望讓科技不再只是冰冷設備，而是更貼心的生活陪伴者。

「Ai 你的美好生活」從今天起步

從早晨第一道鬍鬚的觸感、廚房裡沸騰的鍋氣，到餐後最後一道廚餘的消解，Panasonic 以一系列細膩設計與智慧技術，串聯起生活每個角落。當 AI 不再只是功能，而是一種理解你的方式，「美好生活」也從未如此貼近現實。

更多產品資訊請參閱：
Panasonic 官網：https://www.panasonic.com/tw/
顧客服務專線：0800-098-800（市話）／(02)412-8222（手機）

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