人熊衝突怎解 《未完的旅程》作者周日談黑熊教我們的事

最近一隻頻繁入侵花蓮卓溪部落的台灣黑熊，前後吃了5隻狗，更出現作勢攻擊人的行為，遭到林業保育署巡山員開槍，不幸身亡，引發社會震撼以及兩極討論。很多人才驚覺，原來黑熊不是大家想像中「圓滾滾」呆萌無害的吉祥物，或是卡通「瑪莎與熊」裡主人翁一起徒步旅行的可愛動物。而當黑熊愈來愈頻繁出現在人類活動的區域，人與熊衝突是否有解、人與熊之間該如何共存？

資深記者蔡惠萍以3年前一隻異地野放卻出現返家行為、最後遭到原住民獵人槍殺的黑熊568之死寫下《未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄》，對於人與動物、漢人與原住民、都會與山村之間等錯綜複雜的問題，以前所未有的廣度與深度探討，引發熱烈回響。值此人熊衝突事件頻繁之際，本周日（27日）她將以「568未完的旅程：一隻台灣黑熊教我們的事」為題分享她的觀察，歡迎有興趣的民眾來聽聽關於人與熊相遇的故事，也一起來反思人與黑熊間的關係。

※活動資訊

地點：世界宗教博物館（宗博兒童館）新北市永和區中山路一段236號7樓

時間：4/27（日）14:00-15:30

對象：12歲以上之一般民眾、親子家庭（小孩需為12歲以上）

活動費用：憑「常設展」、「一票通」門票，或持有「和諧卡」即可參加，不額外收費

洽詢專線：02-8231-6118 #8303 教育研發組曾小姐

線上報名：https://forms.gle/eXpjJc65FcsfZiuj8 （限額30人，報完為止）