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影／星宇航空SAF航班首航 邁向2050淨零排碳目標

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，SAF首航班 JX-717今天在桃機首度加入永續航空燃油，此種低碳燃料能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔。今天首航儀式，桃園國際機場公司總經理范孝倫（左）、星宇航空機場運務處副總經理李明杰（中）及台灣中油執行長邱垂興（右）到場見證。 記者黃仲明／攝影
星宇航空配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，SAF首航班 JX-717今天在桃機首度加入永續航空燃油，此種低碳燃料能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔。今天首航儀式，桃園國際機場公司總經理范孝倫（左）、星宇航空機場運務處副總經理李明杰（中）及台灣中油執行長邱垂興（右）到場見證。 記者黃仲明／攝影

交通部推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，今天由台灣中油與台塑公司於高雄、松山、桃園機場三地，同步為國籍航空公司的航空器添加SAF，這也是國籍航空公司首次在國內添加SAF，今年中油與台塑至少共可提供6000噸，預估今年減碳效益可達1萬5000噸。

星宇航空表示，配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，今天正式導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，由台灣中油公司供應，同日SAF首航班 JX-717台北－河內順利飛航，該航班使用Jet A-1與NEAT SAF（純SAF）混合燃油，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO₂）排放，展現星宇積極響應國家2050淨零目標的具體行動。

星宇航空翟健華執行長指出，永續飛行不僅是產業挑戰，更是企業責任與品牌價值的重要展現，未來將秉持減碳永續、創新前行的精神，持續與政府及產業夥伴協作，推動低碳飛航藍圖。永續航空燃油是一種低碳燃料，主要來自廢棄食用油等可再生原料，透過精煉工藝轉化而成，能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔。

翟健華說明，星宇航空引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量，全機隊亦具備SAF相容性，計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。除了推動永續燃油轉型，星宇亦致力從服務細節落實環境友善理念。

機上用品方面，導入以回收貝殼纖維製成的環保毛毯；餐飲部分則攜手米其林主廚，打造以台灣在地食材為主的機上餐點，優先選用黑豬梅花、香茅等當季作物，減少包裝使用與食材運輸碳足跡。此外，地面營運亦導入高效節能電動勤務車款，更加裝太陽能板供應車體電瓶，從空中到地面全面實踐減碳行動，體現星宇從旅程每一處細節實踐永續精神的承諾。

配合交通部民航局推動永續航空燃油政策，星宇航空於4月23日正式導入具備國際認證標準SAF。記者黃仲明／攝影
配合交通部民航局推動永續航空燃油政策，星宇航空於4月23日正式導入具備國際認證標準SAF。記者黃仲明／攝影
星宇航空SAF首航班 JX-717 台北－河內，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。記者黃仲明／攝影
星宇航空SAF首航班 JX-717 台北－河內，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。記者黃仲明／攝影
星宇航空引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量，全機隊亦具備SAF相容性。記者黃仲明／攝影
星宇航空引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量，全機隊亦具備SAF相容性。記者黃仲明／攝影
星宇航空計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。記者黃仲明／攝影
星宇航空計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。記者黃仲明／攝影

國籍航空 星宇 永續

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