綠島衛生所24小時急診恐斷線 陳瑩、莊瑞雄籲提早因應

台東縣綠島衛生所編制3醫師，但長期缺額1名由台東馬偕醫院支援24小時急診，這名支援醫生6月離職；立委陳瑩及莊瑞雄今天在立法院要求衛福部提早因應，衛福部允2週內提方案。

民進黨立法委員陳瑩國會辦公室今天發布新聞稿表示，陳瑩今天在立法院社福及衛環委員會質詢中指出，綠島衛生所3名編制醫師長期缺額1名，靠台東馬偕以IDS支援計畫支應醫師輪班，如今這名醫師將於6月離職，綠島唯一的24小時醫療服務恐面臨中斷危機。

陳瑩說，綠島居住人口達4000多人，旅遊旺季單月人數達4萬人，「不能讓一座島半夜沒醫生可叫，這不是旅遊小插曲，是會出人命的」。

陳瑩質詢時表示，根據衛福部資料，綠島衛生所應有3名醫師採12小時輪班，但第3名醫師自2022年起就未補齊；台東馬偕醫院透過整合式醫療照護計畫（IDS）派駐支援醫師，彌補空缺。

但此計畫為專案合作，醫師並非固定編制，隨時可能終止支援；這名支援醫師已通知6月解職，衛生所人力將無法維持3班輪替，24小時急診服務恐將首度斷線。

陳瑩提出短中長期訴求，短期補人、救急不斷線：要求衛福部於6月前補足綠島第3名醫師，避免輪班中斷；中期補助、提高誘因，提出加給、津貼與家庭支持措施，強化醫師願意駐點誘因；長期制度化調度與監測，建議設置「偏鄉與離島醫療人力守護小組」，定期檢視人力配置與服務品質。

陳瑩說，綠島居民與台灣本島居民一樣，就醫權利不應因距離而有所折扣，要求衛福部立即啟動應變措施，補齊衛生所6月即將離職的醫師缺額。

民進黨立法委員莊瑞雄今天也對同樣問題提出質詢，要求衛福部全面盤點離島公費醫師人力，啟動區域內人力媒合與輪調支援機制：請衛福部整合澎湖、金門、蘭嶼等離島地區醫師資源，若有相對充裕地區，優先協調支援綠島，達到至少3名常駐醫師標準配置。

再者，增加公費生至綠島服務年限折抵誘因，過去醫師赴蘭嶼服務可享「一年抵一年半」年限折抵，但此制度未延伸至綠島；請衛福部研議將綠島納入，以改善綠島長期成為「冷門選項」狀況。

陳瑩國會辦公室表示，衛福部長邱泰源當場允諾2週內研議並提出緊急應變方案解決。