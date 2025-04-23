維他命C怎麼吃？ 醫曝一天半顆芭樂或一顆奇異果就夠

維他命C有助於抗發炎、助排毒、改善心血管等，能提升身體的防禦能力，其來源主要為各種蔬菜水果，尤其是芭樂、奇異果。根據「2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查」發現，國人每日水果攝取量嚴重不足，九成未達每日2份水果的建議攝取量，而7至12歲學童僅6.4%人數達標。

台灣兒童糖尿病協會理事長羅福松表示，維生素C攝取充足對於兒童學習表現有益處，許多研究顯示，維生素C在血漿的濃度高，協助身體在各項功能中發揮核心作用。包括認知功能上升、加快反應速度、強化免疫系統、幫助骨骼生長等，若攝取不足，容易影響孩童生長發育、學習力下降、注意力不集中。

羅福松指出，早餐空腹攝取維生素C，可以讓維生素C的利用率達到最大化。不過，家長常忽略水果攝取的重要性，早餐匆匆忙忙以三明治、飯糰、麥片解決。如果能以全穀類搭配優質的蛋白質以及高纖的蔬果，多樣化飲食就不會有缺乏營養素的危機；一天半顆芭樂或一顆奇異果就有足夠的維他命C。

另外，透過早餐空腹攝取高維生素C的水果，可直接與鈣、鐵等其他營養素產生協同作用，並有效的提升血漿維生素C濃度。羅福松說，補充水果對兒童至關重要，健康應從「早餐」開始，豐富膳食纖維促進腸道蠕動、幫助血糖穩定，亦是控制體重的好幫手。

水果除了富含維生素C外，高水溶性膳食纖維可增進腸道益菌種多元性，羅福松強調，水果的營養價值促進腦腸軸的健康循環，其機制為強化腸道益菌生環境，腸道中的微生物透過分泌化學物質與大腦交流，兩者相互影響，保護大腦免於發炎。