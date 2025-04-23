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國籍航空添加SAF盼2030年達5％ 國內原料不足須靠進口

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
3大國籍航空今首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年餘國際線使用SAF達5％。記者胡瑞玲／攝影
3大國籍航空今首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年餘國際線使用SAF達5％。記者胡瑞玲／攝影

3大國籍航空今首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年於國際線使用SAF達5％，但國內2大供應商台塑、中油坦言，國內原料廢食用油（UCO）不足，且作為航空燃油仍有法規要修正，未來勢必仍需仰賴進口。

過去國籍航空是利用新機交機時，在國外添加SAF回台，今天松山、高雄及桃園機場同步啟動SAF試行計畫，未來國籍航空將能在國內添加SAF飛航。

由於SAF原料主要為廢食用油，但原料不足問題不斷被討論，台塑表示，台灣廢食用油總量很多，預計達10萬噸，但過去沒有SAF產業，廢食用油多用於生質柴油，恐無法收集齊全，未來會想辦法爭取更多廢食用油進到SAF系統。

另外，台塑指出，廢食用油要作為航空燃油還有很多法規要修正，現在離未來5%目標仍還有一段距離，只靠國內絕對不夠，勢必要仰賴進口或採取其他來源。

中油表示，廢食用油面臨不足問題，已跟環境部溝通開放進口，目前還在協調中，由於現在自產產量不大，初步來源仍充足，但長遠要朝自產100%方向規畫，可能就要考慮其他原料，並做可行性評估。

3大國籍航空今首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年餘國際線使用SAF達5％。記者胡瑞玲／攝影
3大國籍航空今首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年餘國際線使用SAF達5％。記者胡瑞玲／攝影

國籍航空 桃園機場 食用油

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