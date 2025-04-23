小心開罰！南投7路段聲音照相 科技執法成效驚人

為改善噪音車輛擾民，南投縣環保局去年底於全縣裝設7套固定式聲音照相科技執法，自元旦啟用至今，粗估告發效益較機動取締提升近4成，擴大遏止噪音車。另，將排氣檢驗資訊雨車牌辨識系統，將設於加油站抽查提醒民眾依規完成定檢。

環保局指出，近年常見噪音車出沒橫行，影響居民生活安寧，尤其部分山區、車流量大等路段，狀況尤為嚴重。過去針對民眾陳情路段，多使用機動式聲音照相設備，或與警方、監理站等進行聯合攔檢稽查，但因非常態取締，遏止效果有限。

該局為此蒐集歷年較常陳情的路段，向中央爭取經費分別在南投市八卦路、草屯中正路、埔里中山路三段、名間員集路、中寮永平路、水里中山路、國姓中正路等7處設置固定式聲音照相科技執法，於去年底完成設備建置，今年元旦啟用。

環保局表示，去年透過機動聲音照相及攔檢稽查，總共告發442件，裁罰金額共95萬1300元；初步統計今年固定式聲音照相自啟用至今，通報可告發數量增加近4成；以埔里為例，去年3個月機動取締約27輛次，今年至3月約37輛次。

環保局長李易書說，聲音照相科技執法以「速限每小時50公里以下道路，管制標準為86分貝；50公里至70公里道路為90分貝」為原則，超標最高可罰3600元，透過固定式聲音照相加強取締可望促使民眾改善車輛噪音，遏止噪音車橫行。