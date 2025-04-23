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國籍航空首次添加SAF 航空業者：票價影響不大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國籍航空公司首度在國內添加永續航空燃油SAF，交通部長陳世凱（中）及與會航空公司、油商負責人接受媒體聯訪。圖／交通部提供
國籍航空公司首度在國內添加永續航空燃油SAF，交通部長陳世凱（中）及與會航空公司、油商負責人接受媒體聯訪。圖／交通部提供

交通部今於松山、高雄、桃園機場同步為國籍航空首次添加永續航空燃料（SAF），預估今年至少可以提供6000噸SAF，今年減碳效益可達1萬5000噸，盼國籍航空2030年國際線使用SAF達5％。航空業者表示，添加SAF成本雖增加，但待量能增加後，影響就不大，票價部分則取決於供給及需求面。

過去國籍航空會利用新機交機時，在國外添加SAF再回台，今天松山、高雄、桃園機場同步啟動SAF試行計畫，未來國籍航空將能在國內添加SAF。

交通部民航局長何淑萍說，國際航空減碳必須遵循國際民航組織（ICAO）規範，在國際機場導入SAF是全球趨勢，國際上推動SAF尚在起步階段，參考ICAO於2023年召開第三屆航空替代燃料會議的決議，以及先進各國推動作法，目前民航局以鼓勵取代強制，盼各國籍航空公司以2030年的SAF使用量，達到總航空燃油使用量的5%為目標。

何淑萍表示，去年桃園、松山及高雄機場使用燃油共300萬噸，若要達5%目標需要15萬噸，添加SAF試行計畫初期是鼓勵性質，會依照實際需要進行調整，現在各國也是針對國際線先試行，我國國內線占碳排僅0.07%，預計會等國際線試行成熟後再朝國內線使用。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，永續燃油應用對航空業是重要項目，今年歐盟對於離境航班已要求添加一定比例SAF規定，桃園機場為國家重要門戶，後續將會同業者積極辦理推廣應用。

松山機場主任鄭堅中表示，松山機場作為城市機場，目標成為永續發展機場，主要航空公司長榮、華航即日起添加SAF，相較傳統燃油，對都會區的空氣品質能產生正向效果。

華航董事長高星潢表示，目前SAF油量還不足2%，考量目前只有歐洲實施法規，預計歐洲航線會優先添加2％，雖然成本會增加，但量能若增加，成本就會往下降，預計影響不大；至於票價是否受到影響？高星潢說，票價是取決供給及需求面決定。

長榮航空協理許淑卿指出，SAF是航空業達淨零碳排的關鍵，長榮航空2023年在國外就曾使用SAF，今天首度在台添加，是新的里程碑。另外，長榮航空今年也會在全球航點陸續使用SAF，未來視市場狀況逐步增加比例，希望將永續飛行概念傳達給旅客。

星宇航空副總經理李明杰表示，目前星宇航空都已經完成SAF加注測試，2027年將逐漸提升添加比例，並持續與中油、桃園機場合作，朝2030淨零碳排前進。

國籍航空 桃園機場 長榮

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