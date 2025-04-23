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腹部手術30年後出現切口疝氣 3D修補手術3天即出院

中央社／ 屏東縣23日電

屏東79歲辜姓男子30年前接受腹部手術，近期發現傷口上方偶爾凸起、腹部不適，就醫診斷為切口疝氣。辜男接受3D腹腔鏡腹膜內網膜修補手術，第3天即出院。

屏東醫院今天發布新聞稿表示，辜男30年前因腹膜炎接受傳統腹部手術，留下約25公分疤痕。他最近發現傷口上方偶爾凸起，咳嗽或腹部用力時特別明顯，外觀上不好看、也感覺腹部不適，到屏東醫院就診，經醫師診察並電腦斷層檢查後，發現1個大小約2公分左右切口疝氣。

屏東醫院表示，辜男接受3D腹腔鏡腹膜內網膜修補手術（IPOM），腹部僅4個約1公分大小傷口，搭配防沾黏人工網膜及可吸收式螺旋固定器方式，將人工網膜完整覆蓋在腹壁缺口下方，術後隔天就可下床行走，搭配止痛藥幾乎感受不到傷口疼痛，第3天即可出院。之後門診追蹤2個月沒有復發，病人對術後狀況滿意。

屏東醫院大腸直腸外科醫師楊博翔表示，腹部切口疝氣是腹部手術後常見併發症，手術時腹壁縫合不確實或手術切口過大，會導致術後切口疝氣發生率增高；術後感染也會延長癒合時間，導致腹壁肌肉結構未能恢復正常，形成疝氣風險增加。超重或肥胖、術後未遵循醫生指示過早進行劇烈活動，也容易使腹部受力過大，增加疝氣風險。

楊博翔表示，對於大多數腹部切口疝氣患者，手術修補是最有效治療方法。對於較小疝氣可採傳統手術修補，切開疝氣部位並將突出部分推回腹腔，以縫線縫合腹壁，防止疝氣復發。較大疝氣可能須使用合成網膜加強修補效果，置放於體內人工網膜會與周邊組織結合纖維化，形成新一層強韌結構；不過這種手術缺點是傷口較大，因為網膜需要覆蓋疝氣缺口邊緣5公分。

楊博翔說，患者也可採腹腔鏡微創手術，這種手術方法使用數個腹部小切口，通過腹腔鏡器械進行操作將網膜置放在疝氣缺口表面，對患者創傷較小，復原時間也較短。缺點是需要用到特殊防沾黏網膜，目前健保並未給付，病患必須採自費方式使用。對於症狀較輕微疝氣，或是年邁且心肺機能不適合進行手術病患，醫生也會建議觀察並定期檢查，但若症狀惡化或出現併發症，則需要進行手術。

屏東 微創手術 疝氣

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