觀光署攜手世界宗教博物館 推知性心靈旅遊

觀光署今天宣布在22日與世界宗教博物館簽署觀光合作備忘錄，未來將透過雙方合作，讓宗教文化觀光成為台灣特色的觀光主題之一。

為了持續推廣知性之旅，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，攜手世界宗教博物館簽署備忘錄，並針對強化國際引客與推動永續旅遊、建構主題旅遊、發展體驗遊程及宣傳活動展覽與導入智慧觀光等議題進行交流合作。

觀光署長周永暉說，聯合國世界觀光組織UNWTO調查指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後將迎來生態與知性旅遊時代，觀光署將結合海外16個辦事處，積極推廣台灣的知性之旅，鼓勵國際旅客來台灣深度旅遊。

周永暉說，宗教文化能淨化人心，對於心靈成長有相當的助益，而旅行本身也是一種成長，結合宗教文化的知性之旅更能讓人內心感到寧靜及富足，期待藉由觀光署與世界宗教博物館簽署合作備忘錄，整合雙方觀光資源，吸引國內外旅客到訪，來趟心靈環保之旅。

財團法人世界宗教博物館發展基金會執行長釋顯月法師指出，世界宗教博物館自2001年創立以來，本著創辦人心道法師「尊重、包容、博愛」核心精神，24年來已成為台灣各宗教和平對話、溝通交流的平台。

釋顯月法師說，希望以不同形式期盼喚起更多人的心靈覺醒，企盼做到尊重物種存在的價值，包容彼此生存的空間，共同成就分享的世界，與萬物共好。