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地震、股災重擊！創世捐款驟減近4千萬 1個月經費蒸發

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
創世全台安養約800位植物人，每月支出需四千萬元以上。圖/創世基金會提供
創世全台安養約800位植物人，每月支出需四千萬元以上。圖/創世基金會提供

緬甸地震、美國對等關稅、股災接踵而至，長年仰賴社會點滴支持的創世基金會也受波及。創世基金會指出，今年截至4月中的捐款已較去年同期銳減了近4千萬，影響安養的800位植物人一個月的服務經費，若再持續衰退，後果堪慮。

「今年比疫情時期更冷！」創世無奈表示，今年大環境很差，筆數、人數、金額全都減少。往年農曆年前是捐款旺季，今年民眾與企業明顯縮手，加上天災、資安問題、政治經濟不穩定，企業和民眾趨於保守，捐款意願下降。創世分析，各種管道捐款都直線下滑，尤以行動支付衰退5成最多，其次為現金及劃撥少了約2成，連原本穩定的定期定額，也接獲不少民眾來電取消或到期不再續捐。

創世目前安養近800位植物人，一位植物人平均每月花費需5至7萬元。為落實在地安養，避免家屬兩地奔波，正籌建花蓮新院、嘉義擴院，各90床位，可照顧更多弱勢。嘉義新院現正進行地下2樓地板灌漿作業，預計115年完工;花蓮新院開始預壘樁施工，預計116年完工。然而，創世基金會說，建院經費皆目前僅募得約1成，資源減少恐影響服務量能及建院工程進度。

創世盼企業、大眾支持600元築夢瓦，幫植物人築一個安養心願；也號召更多人共同維護弱勢人權，為南部、東部地區的植物人家庭帶來及時雨。詳情請見創世基金會官網https://reurl.cc/aeqq39，或愛心專線:(02)2835-7700分機9心願小組。

嘉義 捐款 植物人

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