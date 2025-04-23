快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

腮下硬塊、臉歪斜小心是「唾液腺癌」 長庚準確評估治療

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院放射腫瘤科系副系主任謝承恩（右）與林口長庚醫院放射腫瘤科組長陳柏元（左）合作研究葡萄糖正子攝影，證實可準確評估唾液腺癌放射治療效果。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院放射腫瘤科系副系主任謝承恩（右）與林口長庚醫院放射腫瘤科組長陳柏元（左）合作研究葡萄糖正子攝影，證實可準確評估唾液腺癌放射治療效果。圖／長庚醫院提供

頭頸癌為台灣常見癌症之一，包含臉部到頸部範圍的惡性腫瘤都可叫做頭頸癌。其中，唾液腺癌為罕見的惡性腫瘤，侵犯性高且預後差。因生長位置多在耳下腮腺，初期表現症狀為腮下長硬塊，不痛不癢常被忽略。等到伴隨臉部歪斜、顏面神經麻痺、頸部腫脹甚至等吞嚥困難等，多已是晚期。

唾液腺癌除了難以診斷，也沒有適合的化療藥物，以手術治療為主，再加上頸部放射治療，但因腫瘤與顏面神經相近，手術的挑戰性高。林口長庚醫院頭頸癌團隊跨科別合作，證實葡萄糖正子攝影可準確評估唾液腺癌患者的放射治療效果，研究成果於今年2月發表核子醫學界頂尖國際期刊「臨床核子醫學（Clinical Nuclear Medicine）」。

林口長庚醫院放射腫瘤科系副系主任謝承恩表示，唾液腺癌屬於較為罕見的型態，且病例相對稀少，僅占頭頸癌總數約3至5%。以每年新確診人數近萬人的比例來算，台灣每年僅200多例。另外，患者的病程及預後變異性大，全球尚未建立統一的治療與追蹤準則，對醫師及患者來說，治療方案面臨極大挑戰。

謝承恩指出，唾液腺癌的治療以手術切除為主，但由於腫瘤常常侵犯神經、顱底，不少患者無法接受手術，且手術仍有殘餘腫瘤的風險。輔以放射治療是另一種藥手段，透過高能量的X光或質子射線照射，能夠有效破壞癌細胞、抑制腫瘤生長。

唾液腺癌屬於生長速率較慢的癌症，患者在接受放射治療後，要等腫瘤明顯萎縮需要數個月的時間。謝承恩強調，放射治療後，周邊組織常會出現發炎反應，增加傳統影像技術的判斷困難。當醫療團隊無法辨別是否還存在殘餘腫瘤時，就無法決定進一步的治療，增加癌症可能進一步惡化的風險。

林口長庚醫院放射腫瘤科組長陳柏元與謝承恩合作，分析林口、基隆、高雄及嘉義長庚4個院區共115位接受放射線治療的唾液腺癌病患，展開為期5年以上的追蹤、觀察與分析。研究結果顯示，葡萄糖正子攝影對於評估唾液腺癌患者放射治療效果的準確性高達85%，遠優於傳統電腦斷層或核磁共振影像。

長庚團隊研究發現，葡萄糖正子攝影能有效檢測出放療後殘存腫瘤的情形，有助於更早識別出放射治療效果不佳的患者，可及時介入輔助性化學治療或手術切除殘餘病灶。謝承恩說，正子攝影輔助臨床醫師制定個人化的治療方案，避免不必要的後續醫療介入，也減少過度治療可能引起的副作用。

傳統核磁共振影像（左）難判別唾液腺癌放射治療後的發炎反應或殘存腫瘤；正子攝影（右）能更準確地評估治療反應，減少不必要的醫療介入。圖／長庚醫院提供
傳統核磁共振影像（左）難判別唾液腺癌放射治療後的發炎反應或殘存腫瘤；正子攝影（右）能更準確地評估治療反應，減少不必要的醫療介入。圖／長庚醫院提供
研究發現，葡萄糖正子攝影對於評估唾液腺癌患者放射治療效果的準確性高達85%。圖／長庚醫院提供
研究發現，葡萄糖正子攝影對於評估唾液腺癌患者放射治療效果的準確性高達85%。圖／長庚醫院提供

患者 手術 腫瘤

延伸閱讀

老人腰痛千萬別忽視 嘉義農婦曬穀跌倒竟成髖關節骨折

女子患纖維瘤無法舉手 「替身醫療」找出一天僅10元的藥物

桃園婦人噎到竟..急性腦中風 醫師取栓手術爭分奪秒救癒

產檢見胎兒肚子有巨大腫瘤、一周後心跳停止 名醫溫柔揭背後故事

相關新聞

台鐵新票價6月23日上路 各車種票價試算表一次看

凍漲30年的台鐵票價將於今年6月23日調漲，票價平均調漲26.8％，台鐵公司今在官網公布新版票價表格，新票價將於6月23...

影／對流旺盛…合歡山天空猛掉冰珠 下起冰雹雨

鋒面影響，中央氣象署今上午針對彰化以北地區發布大雨特報，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，甚至9級以上強陣風、冰雹。合歡山今午因對...

產檢見胎兒肚子有巨大腫瘤、一周後心跳停止 名醫溫柔揭背後故事

婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。面對無常，蘇醫師以溫柔與專業陪伴媽媽走過這段艱難歷程，不少網友看了為之動容。

35歲男體內躲著長達30公分活蟲 醫曝幸好不是「母」的

一名35歲男子因發燒、無法排尿就醫治療，當住院後插上尿管把尿液排出後，沒想隔日在尿袋裡，竟出現一隻長約30公分活生生、血...

冒惡臭！國光生技小鼠放實驗室 邱泰源：最高開罰兩百萬

國光生技流感疫苗占5成以上，卻被周刊爆出，職員在去年颱風假期間，違規將120隻白老鼠放置實驗室3天，爆出惡臭，引發疫苗變...

地震、股災重擊！創世捐款驟減近4千萬 1個月經費蒸發

緬甸地震、美國對等關稅、股災接踵而至，長年仰賴社會點滴支持的創世基金會也受波及。創世基金會指出，今年截至4月中的捐款已較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。