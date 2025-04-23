腮下硬塊、臉歪斜小心是「唾液腺癌」 長庚準確評估治療

頭頸癌為台灣常見癌症之一，包含臉部到頸部範圍的惡性腫瘤都可叫做頭頸癌。其中，唾液腺癌為罕見的惡性腫瘤，侵犯性高且預後差。因生長位置多在耳下腮腺，初期表現症狀為腮下長硬塊，不痛不癢常被忽略。等到伴隨臉部歪斜、顏面神經麻痺、頸部腫脹甚至等吞嚥困難等，多已是晚期。

唾液腺癌除了難以診斷，也沒有適合的化療藥物，以手術治療為主，再加上頸部放射治療，但因腫瘤與顏面神經相近，手術的挑戰性高。林口長庚醫院頭頸癌團隊跨科別合作，證實葡萄糖正子攝影可準確評估唾液腺癌患者的放射治療效果，研究成果於今年2月發表核子醫學界頂尖國際期刊「臨床核子醫學（Clinical Nuclear Medicine）」。

林口長庚醫院放射腫瘤科系副系主任謝承恩表示，唾液腺癌屬於較為罕見的型態，且病例相對稀少，僅占頭頸癌總數約3至5%。以每年新確診人數近萬人的比例來算，台灣每年僅200多例。另外，患者的病程及預後變異性大，全球尚未建立統一的治療與追蹤準則，對醫師及患者來說，治療方案面臨極大挑戰。

謝承恩指出，唾液腺癌的治療以手術切除為主，但由於腫瘤常常侵犯神經、顱底，不少患者無法接受手術，且手術仍有殘餘腫瘤的風險。輔以放射治療是另一種藥手段，透過高能量的X光或質子射線照射，能夠有效破壞癌細胞、抑制腫瘤生長。

唾液腺癌屬於生長速率較慢的癌症，患者在接受放射治療後，要等腫瘤明顯萎縮需要數個月的時間。謝承恩強調，放射治療後，周邊組織常會出現發炎反應，增加傳統影像技術的判斷困難。當醫療團隊無法辨別是否還存在殘餘腫瘤時，就無法決定進一步的治療，增加癌症可能進一步惡化的風險。

林口長庚醫院放射腫瘤科組長陳柏元與謝承恩合作，分析林口、基隆、高雄及嘉義長庚4個院區共115位接受放射線治療的唾液腺癌病患，展開為期5年以上的追蹤、觀察與分析。研究結果顯示，葡萄糖正子攝影對於評估唾液腺癌患者放射治療效果的準確性高達85%，遠優於傳統電腦斷層或核磁共振影像。