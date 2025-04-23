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台鐵新票價6月23日上路 各車種票價試算表一次看
凍漲30年的台鐵票價將於今年6月23日調漲，票價平均調漲26.8％，台鐵公司今在官網公布新版票價表格，新票價將於6月23日上路，以自強號為例，台北至花蓮從440元漲至583元，台北至新左營從824元漲到975元，其餘車種包含莒光號、區間車都有推出試算表（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00C/tipC21/view?proCode=8ae4cac3756b7b4101757271e5f71703&subCode=8ae4cac395f2c8940195f59fc8e811c6&lang=zh_TW）。
台鐵董事會今年2月5日通過票價調漲案，平均調漲幅度26.8%。交通部費率委員會於2月21日審議通過。台鐵於本月初宣布6月23日新票價上路，5月26日起，民眾訂購6月23日之後的車票都適用新票價。
台鐵根據立法院核准的鐵路運價率公式，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。
交通部表示，會持續推廣行政院通勤月票TPASS政策，用台鐵短程通勤、通學旅客若有TPASS將不受票價調漲影響；中長程票價則遞遠遞減，越長途的票價漲幅越少。詳情請見台鐵官方網站新票價頁面。
另外，台鐵表示，電子票證可搭乘里程也從6月23日起，從70公里縮減至50公里，以解決大量通勤旅客造成PP自強號車廂壅擠，導致購票民眾不易擠入車廂、找到座位的問題。
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