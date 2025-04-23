尿酸高也會導致糖尿病？ 醫曝預防3關鍵：不是只有胖子才會發生

隨著現代人飲食習慣的改變，糖尿病等代謝性疾病日益普遍。許多人透過定期監測血糖來掌握健康狀況，但家醫科醫師李思賢提醒，大眾常忽略一個與糖尿病風險高度相關的指標——尿酸。

李思賢醫師於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，根據美國神經學家大衛·珀爾穆特（David Perlmutter）在著作《Drop Acid》中的研究，尿酸不僅是痛風的關鍵因子，更與胰島素阻抗的發展息息相關，進而可能導致高血壓、脂肪肝乃至糖尿病。

研究顯示，體內尿酸過高會引發一連串代謝異常，特別影響兩種酵素的功能：AMPK（AMP-activated protein kinase） 和 AMPD2（AMP deaminase 2）。其中，AMPK負責促進脂肪燃燒與清理老化細胞，是維持新陳代謝效率的關鍵酵素；然而高尿酸會抑制其活性，同時活化AMPD2，使身體更傾向於儲存脂肪而非消耗脂肪，長期下來便容易引發胰島素阻抗。

更值得注意的是，導致尿酸升高的原因之一，竟是常見的甜味來源——果糖。李思賢指出，果糖特別是來自「高果糖玉米糖漿（HFCS）」的加工食品，會快速提高體內尿酸濃度，加重代謝負擔。這也說明了為何即便體重正常的人，也可能因高尿酸而罹患糖尿病或其他心血管疾病。

「很多人以為只有胖子才會有胰島素阻抗，但其實體重正常的人若尿酸過高，同樣也會出現問題。」李思賢強調，定期檢測尿酸、減少果糖攝取與保持運動習慣，是預防相關代謝疾病的三大關鍵。

李思賢呼籲，應重新認識尿酸在人體健康中的角色，「別再以為尿酸只是痛風的問題了。它對你身體的影響可能比你想像的更廣更深」。