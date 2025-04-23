2025韓國最帥男歌手Top15來了！車銀優竟然要加油？

2025韓國最帥男歌手排行榜Top 15來了！在美國投票網站Kingchoice公布的「Visual King of KPOP 2025」排行榜中，BTS防彈少年團就包辦了Top3，尤其是奪冠的V票數更領先第2名超過3倍，雖然還在服兵役，最帥常勝軍的地位依舊屹立不搖。

圖／翻攝自IG @thv

還要給Super Junior東海拍拍手，已經出道20年，不僅能和小鮮肉弟弟們拚顏值，還擠上第6名，就算比身材和肌肉也絕對不輸人。

不過車銀優的名次有點令人意外，是西方人不懂「臉蛋天才」的魅力嗎？……

●2025韓國最帥男歌手排行榜Top 15

第1名：BTS V（金泰亨Kim Taehyung）

第2名：BTS 田柾國（Jungkook）

第3名：BTS Jin（金碩珍Kim Seokjin）

第4名：Stray Kids 鉉辰（Hyunjin）

第5名：ENHYPEN Sunoo（金善禹）

第6名：Super Junior東海（Lee Donghae）

第7名：T.O.P（崔勝鉉）

第8名：ASTRO 車銀優（Cha Eunwoo）

第9名：INFINITE L（金明洙）

第10名：MONSTA X 玟赫（Minhyuk）

第11名：SHINee 珉豪（Choi Minho）

第12名：TOMORROW X TOGETHER SOOBIN（崔秀彬Choi Soobin）

第13名：朴志訓（Park Jihoon）

第14名：SEVENTEEN 金珉奎（Kim Mingyu）

第15名：EXO Suho