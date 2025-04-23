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為何出國自由行容易吵架？網揭關鍵原因「先做好這準備」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，會一起出國自由行的通常都是感情不錯的人，「為什麼出國自由行容易吵架？」。示意圖/ingimage
有網友好奇，會一起出國自由行的通常都是感情不錯的人，「為什麼出國自由行容易吵架？」。示意圖/ingimage

不少人會和另一半、家人或是朋友一起出國旅遊。一名網友表示，會一起出國自由行的通常都是感情不錯的人，但在台灣不會吵架，「為什麼出國自由行容易吵架？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他認為會一起出國自由行的，通常都是情侶、家人或是不錯的朋友，平常應該也想處很久了，他好奇，「為什麼在台灣不會吵架，出國卻容易吵架呢？」，此文一出，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「在陌生的環境，突發狀況那麼多，體能精神也不一定好，當然會有衝突與摩擦，人在累的時候與陌生環境最能夠將本性展露無遺，能夠不先指責、卸責、丟包，而是選擇與彼此攜手先合作把問題解決的人很難得」、「價值觀大考驗，還有累就很容易發脾氣吧，要多人出國最好找那種平常什麼都說好的人，平常相處意見就一堆的，出國一定吵」。

有網友則建議，「如果有真的一定要到的行程，可以先排，剩下彈性的行程再排，有的人自由行比跟團還不自由，安排的行程一定要到，這種的只要一點意外就會開吵了」、「所以為了解決這種情況，最好是各玩各的，然後可能在排幾個相同行程」、「主見很強最好各走各的，不然互相遷就很痛苦，一個主導一個跟是最簡單的」。

有網友認為，「很適合婚前拿來當作考驗」、「不過真的可以拿來看，碰到事才會顯現出真實的個性，看到底合不合，不合就早分」、「跟出國自由行無關，旅行長時間在一起本來就容易吵架，所以才說情侶要旅行考驗感情」。

有網友表示，選對旅伴很重要，「就挑錯旅伴，有些旅伴就不適合自由行」、「自由行旅伴一定要找有觀念、會做功課、會自己單獨走行程的，才不用出國玩還當保母」、「很多都是多年好友，自由行後就不再聯絡，就人的個性、品性、價值觀，差異很多」。

出國旅遊 徵旅伴 自由行

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