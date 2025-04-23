兒童發展篩檢城鄉落差大、聯評早療變晚療 立委籲改善

早期療育是兒童正常成長關鍵，衛福部國健署去年7月起，推出6次免費兒童發展篩檢政策。不過，立法委員林月琴點出，篩檢服務存在城鄉差距，全國篩檢率僅46.2%，偏鄉篩檢率更低，只有40.2％，有些偏遠地區甚至一家篩檢院所都沒有。衛福部國健署承諾，研擬將兒童發展篩檢納入品質成效分數，鼓勵更多兒童專責醫師投入兒童發展篩檢。

國健署113年7月起，針對6歲以下幼兒家長補助，提供6次篩檢服務，由專業醫師標準化篩檢工具，執行兒童發展篩檢。林月琴表示，全台88處偏遠地區，共17區轄內連一家篩檢院所都沒有，篩檢後必須進行聯合評估，偏鄉地區共64處應提供服務，目前尚有6處沒有資源，「偏鄉篩檢與聯評資源缺乏，有需求民眾只能往大醫院擠。」

根據規定，可執行兒童發展篩檢醫師，包括有執業登記的兒科、家醫科專科醫師，與完成幼兒專責醫師訓練取得證照的幼兒專責醫師，衛福部提出，以幼兒專責醫師，補足偏鄉篩檢資源缺口，國健署長吳昭軍表示，為鼓勵專責醫師投入篩檢，將與醫事司討論，研擬將兒童篩檢服務列入品質成效分數，提高誘因。

林月琴表示，幼兒專責醫師未必了解兒童發展篩檢如何進行，且衛福部委託兒科醫學會執行的兒童發展篩檢服務教育訓練，也未列為幼兒專責醫師必修學分，加上目前全台幼兒專責醫師涵蓋率，不到6成，無法分攤偏遠地區民眾照顧，及兒童發展篩檢服務責任。

篩檢政策上路，找出更多需要早期療育的而幼兒，林月琴表示，早療通報人數不斷增加，但後續聯合評估量能不足，導致「兒童早療變晚療」，以每名幼童評估2至3次計算，112年通報人數為3萬4781人，乘上2倍，聯合評估量至少要達69562人次，但國健署目前估算，聯評量能全年僅有4萬3957人次，明顯不足。

林月琴呼籲，政府應盡快提升偏遠地區及社區型發展篩檢與聯評量能，同時提升幼兒專責醫師涵蓋率，將兒童發展篩檢教育訓練列為必修學分，並擴大聯合評估量能，避免資源重複或無效利用。另，健保給付的療育時間僅30分鐘，建議評估延長療育時間可行性。