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老人腰痛千萬別忽視 嘉義農婦曬穀跌倒竟成髖關節骨折

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣88歲農婦曬穀時跌倒，長期忽視腰痛長短腳，再次跌倒無力站起，就醫才發現髖關節骨折。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣88歲農婦曬穀時跌倒，長期忽視腰痛長短腳，再次跌倒無力站起，就醫才發現髖關節骨折。圖／大林慈濟醫院提供

老人腰痛千萬別輕忽！嘉義縣88歲老婦長期腰痛，起初以為是骨刺及脊椎退化，直到一天她在家中曬穀再次跌倒，無法站立才就醫檢查，發現是之前跌倒落下病根，髖關節骨折錯位，左右腿差距約3公分，緊急開刀置換人工髖關節，才得以站立並緩解疼痛。

大林慈濟醫院骨科醫師江晏昇說，這位婆婆其實早在家中曬穀時曾經跌倒，但因年長者常常輕忽傷勢，認為走路沒問題，就沒有特別就醫檢查，即便腰痛也以為是一般骨刺，勉強日常行動，直到第二次跌倒後無法站立，女兒警覺狀況嚴重，急忙帶母親就醫。

「阿嬤說是腰痛，但我看她連站都站不穩，就覺得一定要小心檢查。」江晏昇說，婦人X光片只顯示骨刺，但他發現髖關節邊角疑似有異常，可能有骨折狀況，立即安排重新拍攝骨盆X光，結果證實右側髖關節有骨折，並出現長短腳現象，骨折已明顯錯位，無法自行癒合。

江晏昇指出，這種情況若未即時處置，恐增加手術難度與併發症風險，甚至影響生活自理能力與壽命，立即安排手術置換半套人工髖關節，僅更換受損部位，保留原本健康骨盆，降低手術風險，也矯正長短腳，手術順利，婦人隔天就能下床行走，腰痛也得到緩解。

江晏昇表示，對高齡病人來說，醫療不只是解決眼前病灶，更重要的是觀察與耐心，找出真正問題，多一點關懷、多一步檢查，往往能大幅改變病情發展。良好醫病關係與清楚溝通是治療成功關鍵，透過醫療團隊層層把關，才能避免病情被誤判或延誤。

嘉義縣88歲農婦曬穀時跌倒，長期忽視腰痛長短腳，再次跌倒無力站起，就醫才發現髖關節骨折。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣88歲農婦曬穀時跌倒，長期忽視腰痛長短腳，再次跌倒無力站起，就醫才發現髖關節骨折。圖／大林慈濟醫院提供

手術 風險 骨折

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