女子患纖維瘤無法舉手 「替身醫療」找出一天僅10元的藥物

困難性疾病採精準治療是現代醫療趨勢，患者透過細胞培養、基因檢測，選擇對應的藥物，讓病情獲得控制。台北醫學大學附設醫院2017年開始發展「替身醫療」，透過細胞檢測為患者治療，目前已有1500名患者接受檢測。醫師表示，「替身醫療」可為患者省下金錢與時間，有位患者因此找到一天僅需10元的荷爾蒙藥物，即可控制病情。

癌症社群「癌飛」今舉辦替身醫療技術分享會。台北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師呂隆昇表示，北醫附醫發展替身醫療至今8年，在體外培養如癌細胞等疾病細胞，轉化建立體外晶片式的檢測平台系統，再進行10種藥物或不同藥物組合的敏感性測試，找出最適合的治療藥物，今年搭配基因篩檢進行分析。

呂隆昇說，7年前收治一名40多歲女子，罹患良性纖維瘤卻有惡性表現，細胞不斷增生，破壞周遭肌肉、神經、骨骼，「感覺就是被一直吃掉」，纖維瘤長在右側鎖骨下方，造成周遭肌肉凹陷，更侵犯骨骼，之前治療已把部分骨骼切除，但反覆切除後，肌肉下方就是肺部，已無骨骼阻擋；另負責手臂抬起的神經也被破壞，又合併嚴重疼痛。

呂隆昇說，纖維瘤屬於良性腫瘤，無法化療，只能以放射線治療，進而採取替身醫療技術，經搜尋研究文獻發現，該腫瘤可採用乳癌荷爾蒙藥物「泰莫西芬」治療，一試之下，效果如同化療，服藥隔天女子已無疼痛，一天藥費僅需10元，在放射線治療後半段時期，女子的右手可以舉起，也能打字，治療至今7年多，病情獲得良好控制。

另一名37周仍在媽媽肚子裡的小男嬰，經產檢發現罹患腦腫瘤，再經磁振造影檢查，腫瘤約2公分，出生後確診為「嬰兒期大腦半球膠質瘤」。北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟說，傳統化療無法有效控制腫瘤，經以次世代基因檢測搭配替身醫療技術，發現腫瘤帶有與肺癌相同的細胞突變，醫療團隊先以手術切除大部分腫瘤，再合併肺癌標靶藥物治療，成功為男嬰續命。

呂隆昇說，替身醫療技術適用已採用標準治療，但治療沒有效果或患者無法忍受標準治療的副作用，以替身醫療找出新治療方式，但免疫抑制劑、抑制血管新生藥物等無法進行檢測；依臨床經驗經分析細胞與基因約需3周時間，約有3至4成患者可以找到對應治療藥物，其中7成患者的病情可以獲得6個月以上的有效控制。