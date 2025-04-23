衛福部曝公費三疫苗自美進口占21％ 立委憂有錢買不到

美國總統川普對全球祭出對等關稅，並要求美國廠商回本國設廠，恐波及生技產業鏈。立法委員林淑芬表示，公費疫苗多向美國採購，詢問衛福部長邱泰源，未來是否面臨缺藥，甚至「有錢都買不到」，衛福部可否保證國人可持續接種？邱未正面回應，衛福部疾管署副署長曾淑慧則說，國內疫苗採購採多年合約，短期「應該沒問題」。

林淑芬表示，疾管署最近一次採購公費疫苗中，水痘疫苗、MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）、三價肺炎鏈球菌疫苗均為美國廠商默沙東製造，衛福部食藥署核發的水痘、德國麻疹藥證，製造廠位於美國者比率也很高，若關稅政策影響採購，其他國家也會搶替代藥廠生產疫苗，「台灣市場小，沒有談判優勢，是否有錢也買不到疫苗？」

近期越南爆發嚴重麻疹疫情，該國病例累積達5.4萬例，台灣感染麻疹人數也創6年新高。林淑芬表示，台灣麻疹個案數雖不多，但目前是越南旅遊旺季，台灣民眾到越南旅遊人數攀升，未來若爆發大流行，台灣沒有自製疫苗，該怎麼辦？另，台灣公費流感疫苗，是否也要靠國外？

曾淑慧表示，台灣目前沒有自產麻疹疫苗，確實全數都要靠採購，但國內麻疹疫苗接種率，在95%以上，群體免疫力足夠，且疫苗採購政策，採多國採購、多年合約原則，短期之內不會受到影響。流感疫苗部分，國內僅國光疫苗是自產，占去年採購700萬劑中的300多萬劑，高端疫苗則是採購韓國疫苗原液在台分裝，不是從頭到尾自行生產。

疾管署發言人羅一鈞說，台灣從美國進口疫苗主要是向默沙東進口的水痘、MMR、23價肺炎鏈球菌疫苗，在14項公費疫苗品項中，占21%，疾管署已詢問默沙東公司，對方表示今年不會因關稅影響調整疫苗費用，未來因應關稅關係，若採購費用增長，不論兒童、成人疫苗，都可由疫苗基金挹注預算支應。

林淑芬說，政府曾承諾爭取疫苗在台代工，面對下一波疫情挑戰應該未雨綢繆，別再像新冠疫情時措手不及，但目前相關規畫衛福部都無法回答，反觀莫德納攻瘀去年在日本、澳洲都設置辦公室，新加坡也已成立疫苗生產基地，韓國則積極與美國合作疫苗生產。對此，邱泰源說，疫苗代工爭取現在都是進行式，但對方條件給得太差，衛福部也不能貿然答應。