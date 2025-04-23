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影／對流旺盛…合歡山天空猛掉冰珠 下起冰雹雨
鋒面影響，中央氣象署今上午針對彰化以北地區發布大雨特報，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，甚至9級以上強陣風、冰雹。合歡山今午因對流旺盛下起冰雹，大小不一的冰珠伴隨雨勢從空中瘋狂掉落，惹得遊客不斷驚呼「下冰雹啊」。
中央氣象署今指出，受鋒面影響，易有短延時強降雨，針對彰化以北地區發布大雨特報，基隆北海岸、台北、新北、桃園、新竹、新竹、苗栗、台中、彰化有局部大雨發生的機率，預計可能持續至今天晚間。
其中新北、桃園、新竹、苗栗、台中、新竹、台北等縣市更發布大雷雨即時訊息，並警戒提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水。
苗栗今上午天氣劇變，狂風暴雨，甚至刮起9級強陣風；南投、花蓮雖未在氣象署警示名單上，但合歡山地區今上午降雨，並在中午時因對流旺盛下起冰雹，大小不一的冰珠伴隨雨勢從空中瘋狂掉落，遊客一邊躲雨，一邊驚呼「下冰雹啊」。
松雪樓工作人員表示，今天松雪樓氣溫將近10度，但因降雨且對流旺盛，中午12時許突然下起冰雹，現場民眾又驚又喜，很意外；而冰雹的體積不大，因此沒有影響遊客及行車安全，但仍提醒民眾最近上山前多留意山區天氣及道路狀況。
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