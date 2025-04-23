桃園婦人噎到竟..急性腦中風 醫師取栓手術爭分奪秒救癒

資深藝人廖峻在家中被發現癱躺床上失去意識，送醫診斷腦溢血，中風話題引起關注，桃園市一名61歲婦人用餐噎到引發頭暈、嘔吐，家屬緊急送醫後昏迷，醫師診斷急性腦中風危急，聯新國際醫院神經內科主治醫師王景益今天表示，醫療團隊緊急為婦人做取栓手術成功取出4毫米血栓，如今進行復健訓練，病情穩定恢復。

王景益表示，急性中風類型中，出血型腦中風（如腦溢血）約占2成，主要是阻塞型缺血性中風，但是不論哪種類型中風，治療首要原則都是「分秒必爭」，盡快診斷處理，才能降低腦細胞損傷，提升存活率與預後品質。

該婦人上月某日在家中，上午耳鳴、下午出現下支水腫不適先後求醫，未料晚上用餐噎住，引發頭暈、嘔吐症狀，家屬機警送醫急診，醫師發現婦人意識模糊、昏迷，婦人並非「臉歪無力」典型中風表現，醫師決定做腦部電腦斷層掃描血管影像，發現婦人腦部血栓，團隊會診確診婦人罹患少見的基底動脈阻塞相關後循環急性腦中風，情況危急。

婦人曾因主動脈剝離植入心臟支架，進行傳統取栓途徑受限，醫師決定改從手臂肱動脈治療，協調麻醉團隊迅速故取栓手術，成功取出一條約4毫米血栓，婦人術後意識清楚、語言能力恢復正常，短暫缺血影響小腦平衡，後續進行肢體平衡復健訓練中。

缺血性腦中風的治療重點就在「搶在黃金時間內疏通血管」，王景益表示，透過事前聯繫，讓取栓醫師與麻醉師快速組成團隊提前因應手術處置，有效降低腦細胞壞死風險，術後整合復健科、中醫及營養師資源，透過肢體訓練、針灸及飲食管理，可幫助患者早日恢復行動力。