18個月被診斷出重度自閉症 母愛伴隨成為「雨人畫家」

4月初至羅馬參加「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」的李柏毅，勇奪第2名佳績，打破大家對於自閉症的既定印象。李媽媽說，李柏毅在美國出生，18個月大被診斷出重度自閉症，但家人持續進行各種療育；7歲時被被鑑定為藝術類型資優天才，在穩定的治療下自律也很努力，被喻為資優「雨人畫家」。

4月23日是「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」，台大醫院與台灣兒童青少年精神醫學會及台灣精神醫學會，今以「連結世界，守護兒少精神健康」為主題，呼籲社會關注兒童與青少年身心健康。「雨人畫家」李柏毅從小在台大接受治療，今天和媽媽共同出席分享心路歷程。

台大醫院副院長高淑芬表示，自閉症是先天性發展問題，早期治療可以獲得良好效果，包括心理諮商和認知行為治療等療程訓練。她指出，自閉症在學習、語言能力方面沒有明顯的問題。主要在人際互動、表達溝通會出現較多的障礙。

高淑芬說，一個真正健康的兒童，除了沒有疾病、身體強壯、心情愉悅，還要擁有穩定的情緒，兒童、青少年的心理健康問題備受關注，包括嬰兒。

台大醫院公布2015年到2017年的台灣兒童精神疾病全國流行病學研究，採用分層群集抽樣法，選取69所學校、共近1萬名學童及父母老師接受問卷和訪談。研究顯示，有4816名學童接受兒童精神科診斷會談，整體精神疾病的加權終生盛行率與六個月盛行率分別為31.6%與25.0%。

兒少精神疾病（終生盛行率與六個月盛行率）比率最高為焦慮症（15.2%、12.0%），依序為睡眠障礙（12.0%、6.2%）、注意力不足過動症（10.1%、8.7%）、妥瑞氏症（2.6%、2.1%）、憂鬱症（2.8%、1.1%）、對立反抗症（2.6%、2.0%）、強迫症（1.4%、0.8%）、自閉症(1%、0.21%)，以及自殺意念(8.2%、3.1%)、自殺計劃(3.6%、1.7%)、企圖自殺(0.7%、0.3%)。

高淑芬強調，國中生長期追蹤研究顯示，憂鬱症和物質使用的盛行率增加，注意力不足過動症診斷逐年減少，與西方國家先前根據DSM-IV所得的盛行率相似，顯示精神疾病在臺灣兒童族群中相當常見，突顯提升大眾認知、早期發現與預防介入之必要性。

她以目前正在進行中的研究指出，台灣最新的長期研究發現運動體適能，可以大大減少青少年及年輕成人的精神疾病罹患率。提高學童的身體活動量，有助於改善體適能、促進身體機能，也能穩定情緒，對成年後的心理健康也有絕佳的效益。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，根據內政部2023年統計，台灣18歲以下人口約400萬，占總人口17%，但專精於兒童精神疾病的醫師不足400人，醫療資源嚴重短缺。目前全台共335位兒童身心專科醫師，平均照顧11000位18歲以下兒童青少年，相較於美國平均約6952名，國內兒童精神科醫師仍有不足。

林健禾表示，針對兒少心理健康應「早期處理、早期介入並治療」，避免成年後衍生更複雜的精神疾病。目前兒少心理健康面臨專業人力不足、資源缺乏整合困境，醫師連進行完整評估或治療都面臨時間不足，盼政府挹注更多資源，從預防策略提升兒童青少年心理健康。