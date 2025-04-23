快訊

聖騎士出任務 賴總統指派陳建仁出席教宗葬禮

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

調查：99%旅客認為旅行紓壓 逾6成從中獲得自信

中央社／ 台北23日電
最新調查顯示，99%旅客認為旅行可幫助紓解日常壓力或情緒。示意圖／ingimage
最新調查顯示，99%旅客認為旅行可幫助紓解日常壓力或情緒。示意圖／ingimage

根據旅遊電商平台調查，有99%旅客認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒，甚至有66%的旅客認為可以透過旅程從中獲得自信，顯示旅程帶給旅客許多正向的改變。

旅遊電商平台Klook今天發布新聞稿公布最新的旅遊脈動大調查，是針對2025年有出遊計畫的旅客進行調查，了解旅遊偏好和預訂習慣。調查範圍包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、日本、澳洲、中國、印度、印尼、美國等14個重要市場，調查於2024年12月以線上問卷進行，鎖定18至40歲旅客，蒐集超過7000個有效問卷。

Klook說，根據調查顯示，旅客多半會因特定目的地而規劃行程，近3成旅客更是為了參加當地活動而出遊，其中最受歡迎的類型為文化節慶活動，包含藝術節、美食節等，其次為演唱會與音樂祭，運動賽事則以第3名緊追在後。

Klook指出，不論旅遊目的或參與活動類型為何，越來越多旅客表示能從中獲得紓壓與療癒，根據調查幾乎99%旅客認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒，除了情感上的釋放，旅程也帶來許多正向的改變，66%旅客表示透過旅程能從中獲得自信。

除此之外，Klook說，也有超過6成旅客指出，透過旅遊可以擺脫生活的單調，甚至找回創意靈感。

Klook近期推出全球品牌活動The Best You，要透過系列廣告和活動，重新詮釋旅行的意義，同時也推出趣味人格測驗，幫助旅客找到最貼合自己的旅行面貌與目的地。

Klook指出，調查中也顯示出國仍是不少旅客心中首選，根據調查高達84%的旅客已計劃在2025年出國旅遊，相較2024年成長了13%。

如果以台灣旅客來看，Klook說，今年台灣旅客的必訪目的地仍以日本為首選，但由歐洲首次奪得台灣旅客必訪第2名，第3和第4名則為持續受台灣旅客歡迎的韓國和泰國。

Klook 出國旅遊

延伸閱讀

高球／台灣業餘錦標賽點燃戰火 韓國軍團包辦前三

韓國代表拜會新北市長侯友宜 盼強化AI與觀光合作

險淪豬仔！他以為飛泰國買黃金「卻變去柬埔寨」 高雄航警攔阻2人

偶遇街拍攝影師走紅！泰國清潔工靠亮麗外型「鹹魚翻身」 轉行做模特兒

相關新聞

影／對流旺盛…合歡山天空猛掉冰珠 下起冰雹雨

鋒面影響，中央氣象署今上午針對彰化以北地區發布大雨特報，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，甚至9級以上強陣風、冰雹。合歡山今午因對...

產檢見胎兒肚子有巨大腫瘤、一周後心跳停止 名醫溫柔揭背後故事

婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。面對無常，蘇醫師以溫柔與專業陪伴媽媽走過這段艱難歷程，不少網友看了為之動容。

35歲男體內躲著長達30公分活蟲 醫曝幸好不是「母」的

一名35歲男子因發燒、無法排尿就醫治療，當住院後插上尿管把尿液排出後，沒想隔日在尿袋裡，竟出現一隻長約30公分活生生、血...

冒惡臭！國光生技小鼠放實驗室 邱泰源：最高開罰兩百萬

國光生技流感疫苗占5成以上，卻被周刊爆出，職員在去年颱風假期間，違規將120隻白老鼠放置實驗室3天，爆出惡臭，引發疫苗變...

上午8時2分東部海域規模4.9地震 台東縣最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午8時2分，在花蓮縣政府東方100.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.9...

社畜必吃！他分享保健食品四大天王 網笑：不吃這眼睛會陣亡

上班族在勞累一天後總是身心俱疲，為了讓自己盡快恢復元氣，不少人會選擇服用保健食品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。