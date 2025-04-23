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變色疫苗、小鼠亂竄都是國光潭子廠 邱泰源上午才知情

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法委員林淑芬今天質詢時時痛批，去年國光疫苗才發生疫苗變色事件，如今又爆出小鼠汙染實驗室，衛服部竟都只靠藥廠報告，就認定是單一事件。記者林琮恩／攝影
立法委員林淑芬今天質詢時時痛批，去年國光疫苗才發生疫苗變色事件，如今又爆出小鼠汙染實驗室，衛服部竟都只靠藥廠報告，就認定是單一事件。記者林琮恩／攝影

國光生技被爆出實驗用小鼠違規放置實驗室，疫苗品質管理陷入疑慮。立法委員林淑芬今天質詢時時痛批，去年國光疫苗才發生疫苗變色事件，如今又爆出小鼠汙染實驗室，衛福部竟都只靠藥廠報告，就認定是單一事件。衛福部長邱泰源則坦承，去年查出變色疫苗，也是本次出事的國光生技潭子廠製造。

立法委員劉建國今天在立法院社福及衛環委員會質詢時，詢問邱泰源是否事前掌握國光生技小鼠事件消息，該公司每年提供國人流感疫苗5成以上，也是上市生技公司，竟發生小鼠亂竄，排泄物、毛屑汙染實驗室事件，衛福部長期補助國光生技，本次事件將打擊國人對國產疫苗信心。

邱泰源先是四處尋找食藥署列席官員，發現該署今天並無副署長級以上官員列席。邱說，自己是今天上午約7時才接到消息，食藥署副署長林金富向自己報告，今天就會派員至台中稽查，究竟是小鼠亂竄，還是擺錯位置，必須查清楚，否則訊息若不夠準確，也很難依法處罰。

林淑芬則說，國光生技根本是掩蓋嚴重汙染事件，衛福部也是少根筋，小鼠事件事涉疫苗是否遭受汙染，但根據吹哨者爆料，事件發生至今已經快1年，「現在查廠可以查到什麼？」當初汙染是否波及精密儀器、實驗袍等，甚至導致實驗數據失真，現在都已查無證據，衛福部應該做的事搜集吹哨者證據，別讓國光生技隻手遮天。

「藥廠螺絲鬆了，竟必須靠吹哨者爆料，那要你衛福部幹什麼？」林淑芬痛批，去年國光生技才發生變色疫苗事件，回收同批號疫苗13.8萬計，當初衛福部疾管署根據廠商提交報告，就認定是單一事件，但藥廠違規事件一葉之秋，今天又被披露，同一廠商、同一疫苗廠發生汙染事件，衛福部又說是單一事件，「什麼都是廠商說了算，以單一事件結案了事。」

疾管署去年採購700萬劑公費流感疫苗，其中300餘萬劑是國光疫苗。邱泰源表示，國光生技潭子廠生產疫苗項目包括一般流感疫苗及破傷風疫苗，疫苗安全政府當負全責，今天查廠除檢視實驗室作業程序，也會訪談相關人員，釐清案件是否違法藥事法。

國光生 流感疫苗 生技 衛福部

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