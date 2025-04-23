立委盼警察管黃牛 內政部：不宜事前管制

「除了演唱會與運動賽事，代排掛號、餐廳訂位衍生的黃牛問題都應該管理！」國民黨立委黃建賓23日質詢時指出，黃牛亂象至今還是層出不窮，應該修《社維法》讓防治更加全面。無黨籍立委高金素梅也說，檢舉案還有2千多件文化部與體育署無法處理，但內政部長劉世芳回應，警察不適合事前管制黃牛。

藍盼擴大黃牛取締

立法院內政委員會23日審查《社會秩序維護法》部分條文修正草案，包括國民黨立委王鴻薇、羅廷瑋等人希望修正《社維法》第64條，包括將兜售階段黃牛納入取締範圍、擴大管理到各種票券（醫療、餐旅食宿等）、還有提高罰鍰到3.8萬元等，但內政部的回覆意見建議，不同種類票券應由不同單位管理。

內政部書面意見指出，運輸與觀光票券應由交通部主管、購買票券的消費者保護事項應該由「行政院消保處」與「公平交易委員會」處理，且《社維法》也沒有處罰未遂行為；另外，立委也希望修正《社維法》第72條，對於規範無法管制的噪音，應該提高罰鍰至1到1.8萬，但內政部認為，應該由環境部等專業機關管理。

高金：黃牛漏洞多

黃建賓表示，如今連醫療掛號都有黃牛，因此希望《社維法》第64條可以納入醫療行為，避免真正有需要看病者被排擠，且雖然文化部與體育署有罰則，但醫療行為的黃牛票上，衛福部尚未有罰則；而《社維法》第72條可以給警察更多權力，減少破壞安寧、喝酒鬧事擾民的行為。

「黃牛行為就還是有漏洞！」高金素梅強調，黃牛票目前都由縣市政府處理，但檢舉了9千多案，只有真正裁罰145案，文化部說有2千多案並非文化部主管，其中與體育署相關的案件只有422案，因此還有1千多案是文化部與體育署無法可管的，因此希望能用《社維法》第64條補破洞。

內政部憂衍生訴訟

但劉世芳回應說，由於黃牛票的商業交易行為較多，若用行政裁罰或刑罰，假使要件不明確，還是要接受其他機關檢驗，且可能還會衍生更多行政訴訟糾紛。她指出，警方可以協助後端查處。至於噪音部分，劉世芳則說，警方因為排解住戶糾紛常大量出勤，且多以勸導方式處理，盼不要放入法條，以增加警方執法彈性。

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