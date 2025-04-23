91歲嬤雙膝變形痛到不能走 置換關節後輕鬆深蹲爬樓梯

長年務農的91歲婦人雙膝關節嚴重退化，由於罹患三高還心律不整，擔心手術有風險，家人起初不願意讓她置換人工膝關節，靠每周到診所打止痛針，才能行走，經醫師評估會同其他科別先治療心臟問題後，確認心律不整穩定再手術，術後老婦回診檢查已恢復狀況，不僅能自在走路，還能輕鬆深蹲，笑說可以參加白沙屯媽祖遶境了。

大甲李綜合醫院表示，91歲的陳姓婦人雙膝嚴重退化性關節炎，屬於軟骨已經完全磨損，去年底開始痛到幾乎不能走，每天更是痛到唉唉叫，到院體檢時發現，婦人右腳膝蓋變形23度、左腳變形16度，雙膝變形到平時走路內八字、且疼痛難以忍受，疼痛難耐指數達到第四期，家人每周帶她打止痛針至少兩次還是受不了，才決定到門診進一步檢查治療。

骨科主治醫師王芳英表示，醫檢後婦人確認需要置換人工關節，但是患者心肺功能不好、心律不整，因此建議先跨科別團隊合作，由心臟科、胸腔內科先治療，治療一段時間後，二度評估婦人是否適合手術，確認穩定無虞，最後麻醉科評估沒問題，再替婦人置換人工關節。

王芳英說，關節手術2個多小時，考慮到患者體力不支，因此先置換右腳後，等患者恢復體力，而且能下床走路後，隔兩天再置換左腳，雙膝蓋置換人工膝關節後，目前婦人雙腳已能打直，在他的指導下，術後兩天後已能爬樓梯進行復健，婦人回診檢查，恢復狀況良好，不僅能自在走路，還能輕鬆深蹲。

婦人說，開刀後走路不再卡卡，非常的順，聽醫師指示乖乖在家自行復健，在家門前走路，現在已經能到鄰居家串門子，恢復狀況不錯，如果要跟家人一起參加媽祖遶境，也能放心的自己走，完全不用擔心。