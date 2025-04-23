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國光生技疫苗實驗室遭爆老鼠汙染 食藥署初步調查出爐

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署今天上午派員赴國光生技公司進行查核。圖為食藥署外觀，本報資料照片
衛福部食藥署今天上午派員赴國光生技公司進行查核。圖為食藥署外觀，本報資料照片

疫苗大廠國光生技遭爆，有員工將120隻白老鼠放在實驗室3天，導致老鼠的屎尿、毛屑汙染實驗室，且主管未積極處理，引爆疫苗安全疑慮。衛福部食藥署表示，今天上午派員赴國光生技公司進行查核，初步掌握輿情所指實驗室為研發部門（RD）使用，未涉與上市產品有關之生產及品管作業。

食藥署表示，將於現場調閱實驗室作業程序、環境清消紀錄、事件調查紀錄等並訪談相關人員，以釐清媒體報導情事是否違反GMP及藥事法第57條相關規定，若確認違規則，可依同法第92條處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。

藥品GMP實驗室應嚴謹遵守實驗室所訂標準作業程序，相關實驗樣品具備完整收驗檢驗紀錄、定期人員訓練、定期校驗儀器設備、依分析確效方法執行檢驗、實驗結果遵守數據完整性規範，以確保品質管制檢驗結果可靠支持產品品質。

食藥署強調，所有國光公司生產的流感疫苗皆經食藥署逐批進行11項檢驗，合格後才放行封緘供民眾接種，確保品質安全無虞，請國人安心。

國光生技表示，實驗動物相關事件， 跟疫苗生產本身沒有關係，「大家千萬不要因為這兩個事件的發生，產生擔心跟疑慮」。

國光生 流感疫苗 生技 食藥署

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