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氣候變遷委員會明登場 「雙綠」成關注 能源暫不討論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
圖為1月國家氣候變遷委員會第3次會議。圖／總統府提供
圖為1月國家氣候變遷委員會第3次會議。圖／總統府提供

第4次氣候變遷委員會明天將召開，據了解，原本明天委員會的討論主題為綠色金融及能源，但面對美國退出巴黎協定和祭出對等關稅政策，恐影響全球減碳工作步伐，因此明天的討論重點將放在「綠色金融」與「綠色轉型」，能源的討論往後再延。

為擘畫我國達成2050淨零排放的整體政策，國家發展委員會於2022年3月30日公布我國「2050 淨零排放路徑」，透過推動「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大策略，以及建構「科技研發」、「氣候法制」2項基礎，輔以「12項關鍵戰略」行動計畫，以落實達成淨零轉型目標，而金管會「綠色金融」為我國淨零12項關鍵戰略之一。

「綠色金融」是藉由建構及整合金融業淨零轉型的專業與資源，透過綠色金融機制與影響力，將資金導引到符合環境永續的企業或專案，並促使企業及產業重視永續議題，將永續的概念與精神逐步深化於各產業的文化中，以支持我國邁向2050淨零排放。

據了解，原本明天的氣候變遷委員會的討論主題為綠色金融及能源等議題，但因美國實施對等關稅的影響，雖然加收32%關稅延後90天，但仍對全球減碳工作帶來影響，因此明天將聚焦綠色金融及綠色轉型兩大主題，能源議題的討論將往後再延。

環境部長彭啓明證實，因應美國退出巴黎協定和對等關稅的衝擊，國內企業在ESG觀望的氛圍變得相當濃厚，甚至有「鬆動」的跡象，這次這次會在委員會上進行「因應變局，掌握綠色轉型契機」報告，環境部也成已立因應對策小組來評估台灣在前述影響下可提出的對策，藉以重振產業界的士氣。

彭啓明說，美國總統川普上任後暫停「降低通膨法案」（IRA）部分資金發放，以及放寬化石燃料和汙染的限制，台灣很多綠色產業鏈的廠商都受到衝擊，因此也有擬訂方案讓綠色產業開闢新的市場，環境部也已盤點各部會淨零路徑來因應對等關稅的海嘯，以及政策上是否要因關稅政策而有所調整，詳細協助產業的版本會在明天氣候變遷對策委員提出。

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