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冷氣工駕車逆向衝撞康橋7學生 路權團體：考照制度失靈造成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／民眾提供
康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷。圖／民眾提供

康橋國際學校高二單車環島成年禮車隊昨天經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭蕭姓男子逆向駕車撞擊，造成7名學生輕重傷，還路於民行人路權促進會表示，這是目前考照制度系統性失靈所造成的悲劇，駕駛人面對突發狀況的應變、安全駕駛等能力，需政府及各方參與者共同努力。

還路於民行人路權促進會指出，本事件凸顯不適任駕駛人能輕易取得考照，進行「為了撿東西而喪失對路況注意力」的危險駕駛行為，進而發生殘害騎乘自行車的兒少生命事件，這是目前考照制度系統性失靈所造成的悲劇。

促進會表示，現行考照重點僅能讓駕駛人如何讓車輛行駛，卻沒有充分考驗駕駛人的安全駕駛知識及能力。

促進會表示，目前考照制度的題目鑑別度及難度、學習及考驗路線的道路環境多元度仍有提升空間；駕駛人面對突發狀況的應變、安全駕駛知識及能力、人本交通及道路用路人位階知識等等各方面不充分，需要包含政府的各方參與者共同努力。

促進會呼籲，各方參與者在公路局於4月25日舉辦的「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流會議」中，請從過去的普發駕照、讓車輛能動起來思維，深化為基於公共利益－用路人安全，邁向駕駛執照是特許權、充分考驗駕駛人安全駕駛知識及能力的交通零死亡願景時代，守護下一代的生命。

路權 駕照

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