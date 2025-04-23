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紐西蘭鮮奶貴3倍 網友「一人一信」要真相公平會回應了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台紐經濟合作協定今年1月起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售紐西蘭鮮乳較其國內價格貴好幾倍。記者余承翰／攝影
台紐經濟合作協定今年1月起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但市售紐西蘭鮮乳較其國內價格貴好幾倍。記者余承翰／攝影

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但紐西蘭鮮乳市售價格卻比在當地貴好幾倍，網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。公平會表示，雖有接到檢舉函，但並未提出具體業者及事證；紐西蘭鮮奶也面臨國產鮮奶競爭，商品價格高低則是市場機制決定，公平會在意的是業者之間是否有聯合訂價。

公平會表示，公平會確實有收到民眾指紐西蘭鮮奶價格過高，但並沒有具體點出那一個業者；公平會職責是業者是否聯合一起訂價，以及業者是否藉由獨占地位進行掠奪式訂價。若要發動調查，必須檢具具體內容。

公平會指出，紐西蘭鮮奶進口台灣，涉及廠商生產成本、運輸費用及上架費等各種成本，各國售價都不一樣，價格是否過高，市場決定比較適合，如果廠商沒有聯合行為訂定價格，公平會無權介入。

公平會指出 ，目前沒有相關業者聯合行為事證，而且紐西蘭鮮奶也要面臨國產鮮奶競爭，並非獨占事業，價格如果訂得高，也會有市場壓力。公平會會持續觀察市場狀況。

公平會 紐西蘭

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