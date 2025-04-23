遭爆120隻白鼠屎尿、毛屑汙染實驗室 國光生技發聲

疫苗大廠國光生技遭爆有員工將120隻白老鼠放在實驗室3天，導致老鼠的屎尿、毛屑汙染實驗室，且主管未積極處理，引爆疫苗安全疑慮。國光生技今天表示，實驗動物相關事件跟疫苗生產無關，「大家千萬不要因為這兩個事件的發生，產生擔心跟疑慮」。

國光生技副總經理兼發言人潘飛表示，實驗動物由是研發部門使用，因為藥物早期研發需要老鼠作為實驗動物，依照公司正常運作程序，實驗動物送到研發部門後會移到南投的實驗動物專用房，不會在潭子廠區。

潘飛指出，當天發生事件，一部分原因不可控。當時碰到強烈颱風，連續2天停止上班上課，實驗動物送到潭子廠區後，沒辦法馬上移到實驗動物專用房，因為是研發實驗室要使用的實驗老鼠，所以暫放研發實驗室，待運送後就馬上移過去了。

他強調，本次實驗動物2起事件，都與實驗室相關，跟產品的生產、疫苗生產沒有關係，「大家千萬不要因為這兩個事件的發生，產生擔心跟疑慮」。

以下是國光生技聲明全文：