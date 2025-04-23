遭爆120隻白鼠屎尿、毛屑汙染實驗室 國光生技發聲
疫苗大廠國光生技遭爆有員工將120隻白老鼠放在實驗室3天，導致老鼠的屎尿、毛屑汙染實驗室，且主管未積極處理，引爆疫苗安全疑慮。國光生技今天表示，實驗動物相關事件跟疫苗生產無關，「大家千萬不要因為這兩個事件的發生，產生擔心跟疑慮」。
國光生技副總經理兼發言人潘飛表示，實驗動物由是研發部門使用，因為藥物早期研發需要老鼠作為實驗動物，依照公司正常運作程序，實驗動物送到研發部門後會移到南投的實驗動物專用房，不會在潭子廠區。
潘飛指出，當天發生事件，一部分原因不可控。當時碰到強烈颱風，連續2天停止上班上課，實驗動物送到潭子廠區後，沒辦法馬上移到實驗動物專用房，因為是研發實驗室要使用的實驗老鼠，所以暫放研發實驗室，待運送後就馬上移過去了。
他強調，本次實驗動物2起事件，都與實驗室相關，跟產品的生產、疫苗生產沒有關係，「大家千萬不要因為這兩個事件的發生，產生擔心跟疑慮」。
以下是國光生技聲明全文：
國光生技堅持遵循法規，將動物福祉與倫理置於首位，並恪守「農業部實驗動物照護及使用指引」、動物保護法及所有相關法規要求。
實驗動物事件經公司內部啟動調查後，說明如下：
事件一：關於實驗動物臨時安置於品研2樓研發實驗室
此事件發生於2024年7月24-26日。當時因逢強烈颱風凱米來襲，台中地區臨時宣布停止上班上課二天，導致無法按原計畫將實驗動物立即運送至位於南投的專用動物房。
為因應此突發緊急狀況，本公司依據符合農業部指引的既定緊急應變計畫，採取臨時應變措施，將該批動物短暫安置。
安置地點所屬之研發實驗室，其功能與用途主要為早期藥物探索與開發研究，與本公司藥品生產製造及品質管制（QC）作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（GMP） 所規範之範圍。
在臨時安置期間，本公司已採取一切必要措施維護動物福祉，包括使用符合規範的潔淨臨時籠具，持續供應充足、乾淨的飲水與飼料，並由排班的專業照護人員定時檢查動物狀況與環境清潔，確保動物獲得妥善照顧，符合動物保護基本原則 。
待緊急狀況於2024年7月26日解除後，本公司已立即將所有動物安全運送並安置於南投的專用動物房。且所有實驗動物最後並未用於疫苗相關的實驗中。
事件後，本公司已再次檢視相關緊急應變計畫與執行流程，並已納入此次經驗進行強化，以確保未來應對類似突發狀況更為周全。
事件二：關於實驗動物出現於大樓入口處
此事件起因是負責運送該批實驗動物的供應商，未能遵守雙方事先約定之送達時間，於清晨六點半將動物逕自暫置於研發大樓一樓入口處後離去。
本公司同仁於上午七點上班後 發現此情況，已於第一時間立即依循內部標準作業程序，將動物檢查確認無虞後，安全移至符合規範的動物房內妥善安置。
本公司已針對此事與供應商溝通檢討，並要求其確保未來不再發生類似情事。同時，本公司亦已完成內部動物接收流程的檢討，並強化與供應商的溝通協調及到貨確認機制，增設非預期時段送達的緊急處理流程，以杜絕管理疏漏。
事件三：關於職場爭議事件
職場爭議案公司依法立即採取隔離措施，啟動調查並主動通報勞工局，另外，員工至勞工局申訴案，3月28日台中市勞工局到廠進行勞工身心健康保護專案檢查，4月15日回函無重大缺失，公司僅需依「執行職務遭受不法侵害預防指引第四版」修改SOP即可。
四、法規遵循與影響澄清
經內部調查與審視，我們確認上述實驗動物事件，在作業程序上存在可進一步完善之處，相關部門已依品質管理系統啟動現場實地查核，並要求研發相關人員接受重新訓練，針對未遵守實驗動物相關SOP處理流程，要求限期完成改善措施。
本公司有嚴謹的設施區隔與管控措施，並嚴格遵守相關規範，研發實驗室與 GMP 管控之疫苗生產、製造及品質管制（QC）檢驗場所，在物理空間、環境控制系統、人員與物料動線、以及所適用的管理規範上，均各自獨立且完全區隔。
國光生技公司將恪守法規要求及持續改善內部管理，確保未來更周嚴地執行相關作業，提供友善職場環境，持續接受各界指教。
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