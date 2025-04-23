兒童乘車死傷逐年升 靖娟、立委籲安全座椅標準快接軌國際

為提升我國兒童乘車安全，靖娟文教基金會、立委林月琴、蘇巧慧等，共同呼籲經濟部加速修訂安全座椅檢測標準，全面導入國際最新ECE R129規範，建立包括前向、後向與側向碰撞測試在內的本地檢驗機制。所有市售安全座椅產品也應通過台灣環境與車型條件的模擬測試，才能上市販售，保障孩童乘車安全。

根據交通部道安資訊平台統計，自民國109年至113年間，台灣兒童小客車乘車事故死傷人數年年上升，去年共造成1395人死傷，較5年前增加達34%，當中也顯示出正確使用安全座椅對保護嬰幼兒、兒童乘車安全的重要性。

靖娟文教基金會說，目前台灣仍沿用歐盟已淘汰的ECE R44安全座椅標準，該標準僅依據體重與年齡分類，缺乏側撞測試，且使用的測試假人無法全面反應實際碰撞風險。這樣的規範已無法因應現代交通事故的多樣型態與強度。

與此同時，歐洲與日本等國早已全面採用更新的ECE R129標準，不僅納入側向碰撞測試，也改以兒童身高分類，更能精準對應各階段兒童的乘坐需求。R129也提升測試能力，能更完整評估頭部、頸部、胸腔與腹部的受傷風險，提供更全面的保護。

靖娟基金會執行長許雅荏說，近來發現國際座椅標準已經有所改革，且已全面停止販售及生產舊版ECE R44規範的安全座椅，若台灣遲遲不修標準、不建置對應的實地檢測，未來這些新版座椅將無法順利進口，台灣的新生兒恐將面臨「無椅可用」的困境，加上台灣的兒童汽車乘車事故高居不下，這無非是增加新生兒家庭的風險。

林月琴呼籲經濟部應盡速導入R129標準，彌補現行規範在側向碰撞測試與兒童適用性判斷上的不足，並明定所有進口與本地販售的安全座椅須通過國內測試，符合台灣環境與車型條件後才能上市販售，保障實際使用情境下的安全性。

蘇巧慧也說，以身高分類安全座椅不僅提升保護力，也能保障台灣本地產業技術，避免劣質產品流入市場，跟上國際趨勢。

台灣玩具暨孕嬰童用品工業同業公會副理事長郭時杰進一步表示，歐盟2023年起全面停發R44認證。若台灣持續落後，不僅無法進口新型安全座椅，也將影響兒童實質安全與我國產業的國際競爭力。他呼籲政府盡速制定與R129一致的新CNS標準，並升級安全檢測設備，讓兒童乘車安全擁有國際級的保護標準，以展現對交通安全與未來世代的重視。