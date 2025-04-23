東部肝病死亡率高 門諾醫院遠距醫療車巡迴偏鄉

門諾醫院表示，東部地區肝病死亡率是全國平均的2至3倍，日前慢性肝病防治中心「遠距醫療巡迴車」駛入台東東河鄉，免費幫民眾肝臟篩檢，為偏鄉的肝病防治築起第一道防線。

門諾醫院今天表示，關懷花東民眾肝臟健康，運用中央健康保險署東區風險移撥款，主動出擊，將「遠距醫療巡迴車」駛入偏鄉，免費為鄉親進行肝臟纖維化篩檢，希望能加速早期發現、及早介入。

門諾醫院慢性肝病中心主任鄭穆良指出，這次在東河鄉的篩檢行動可視為去年巡檢的延續。行動檢測不僅把專業設備、醫療團隊帶到最需要的地方，主動出擊的服務方式，減少患者舟車勞頓的負擔，也提升對疾病的警覺與防治意識。

鄭穆良說，去年肝病中心針對常喝酒、有酒精依賴風險者，以抽血方式評估肝臟纖維化指標；而今年則鎖定已通報「高風險族群」，邀請他們至巡迴車或醫院進行二階檢測，精確掌握肝纖維化進程。

鄭穆良表示，台東地區2019年慢性肝病及肝硬化死亡率高達每10萬人有34.1人，遠高於全國平均每10萬人11.2人，凸顯偏鄉資源匱乏對防治成效的影響。

他說，雖然B、C型肝炎的篩檢與治療已有長足成果，但偏鄉地區「酒精肝」往往被忽略。過去5年，肝病中心根據健保署大數據與風險評估，發現酒精依賴者罹患酒精性肝炎後，若不及時發現與干預，罹患肝硬化甚至肝癌的風險將大幅提升。

此外，東河鄉與台東醫院成功分院距離近、往返便利，肝病中心檢測後一旦發現高度懷疑病例，即可轉介至成功分院胃腸科做超音波等進階診療。「兩院間都會在線上直接聯繫，讓病人無縫接軌治療。」鄭穆良說，精準又快速的轉介流程，是這次行動另一大亮點。

門諾醫院說明，慢性肝病中心還把篩檢融入各項社區活動。過去曾在槌球賽、長者共餐等場合設立檢測攤位，與居民互動。患者陳小姐分享：「因為活動在賽後抽血發現異常，進而接受進階檢查，非常感激這樣的機會。」

「肝臟是沉默器官，一旦出現不適，往往已是病情進展的徵兆。」鄭穆良指出，規律追蹤、適度運動、均衡飲食、不熬夜、節制飲酒，是最好的保護傘。門諾巡迴車將持續下鄉，和社區同仁並肩作戰，用行動證明小心肝，也能有大守護。