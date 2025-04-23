中部以北一早狂風暴雨 氣象署：對流胞排成1列移進台灣

鋒面影響，今晨彰化以北地區大雷雨突襲，不少民眾驚訝突然狂風暴雨。中央氣象署預報員官欣平表示，中尺度對流系統為對流胞排成一列移進台灣陸地，比起單一、小顆對流胞，延伸影響範圍比較大。

官欣平表示，而且對流胞排列起來會有自己的環流，會有些輔佐的作用，延續起來的生命期比起一般午後零星對流更長一些，造成影響也比較大。

鋒面伴隨的中尺度對流，官欣平表示，為比較長跟廣泛的對流系統，它所伴隨的特點就是它來之前會有一些強陣風，所以台中以北區域今天上午觀測到比較強的陣風。

另一特徵就是瞬間驟雨，官欣平表示，鋒面過來之後會有很強的降雨出現，而且它通過的速度還滿快的。另外伴隨氣壓上面的變化，有些劇烈的對流還會出現冰雹的現象，目前沒有收到冰雹回報。