春雨來襲慎防劇烈天氣！明晚起降溫 下周一再有新鋒面報到

今起1周接連鋒面通過、華南雲雨區影響，中央氣象署預報員官欣平表示，雖有空檔，各地降雨機率提升。明天晚上以後開始降溫，北部、宜蘭、花蓮有轉涼現象，中南台灣是清晨比較涼一點。今天到周六因為華南雲雨區和鋒面都伴隨小範圍的對流發展，部分區域有雷雨現象；今天中部以北地區還是有局部大雨機會，要特別留意。

官欣平表示，今天受到鋒面接近和通過影響，中部以北地區今天清晨到上午已經有滿明顯的雷雨現象發生。今天上午6時至8時有劇烈對流從台中以北地區通過，甚至影響彰化以北區域，目前還是在降雨，影響偏中部以北到東北部，今天隨著對流系統持續通過，環境相當不穩定，降雨還是一波一波。今天特徵主要就是北部降雨明顯，但是中南台灣、愈往南部靠近，還是屬於高溫炎熱的天氣。

未來1周天氣型態，官欣平表示，後續又受到華南雲雨區影響，天氣相當不穩定。接下來日子降雨頻繁，一路影響到周六。周日是小小的空檔，隨即在下周一又有另外一波鋒面影響台灣地區。

官欣平表示，今晚到明天會有另外一波雨勢出現，明天隨著鋒面逐漸離開，大陸的高壓慢慢往東、往南移動，所以明晚會有一個比較帶來涼冷空氣的高壓帶來東北風，接下來會有東北季風增強，因為這一小股冷空氣，所以周五、周六夜間清晨有明顯降溫。

周日台灣附近吹偏東南風，官欣平表示，這天有些回溫現象，水氣比起華南雲雨區影響的時間點來說是減少的，所以天氣稍微好一些。但下周一又有另一波鋒面系統影響，又有一波降雨。

官欣平表示，今天上午到晚上主體降雨在彰化以北到花蓮為主，最大降雨部分依舊是對流移入、首當其衝的台中以北，特別是沿海地區。隨著對流移入，強度開始趨緩，各地都是有明顯降雨發生。

今晚到明天上午還是有可能一波一波的雨勢出來。官欣平表示，但是春季天氣系統難掌握，可能3個小時、6個小時提前或延後，中部以北到東北部地區要攜帶雨具備用，雖然有空檔，但是捉不準空檔確切時間在哪裡，有時對流消長是非常局部的位置。

降雨趨勢，官欣平表示，周四鋒面通過之後，整體降雨和今天劇烈程度和範圍會有一些些縮小；像今天中部以北有局部大雨現象，甚至短暫陣雨或雷雨；但是明天短暫陣雨或雷雨比較集中在北台灣地區，會比較局部，還是有可能發生，中台灣比較零星、南台灣多雲到晴，山區要注意午後局部雷陣雨，東台灣視情況還是有降雨機率。

官欣平表示，周五、周六華南雲雨區東移，再加上東北季風，雨勢比周四情況更上升，特別是北台灣、東北部雨勢會比較大一點。甚至偏中南台灣山區的天氣也是不穩定，這兩天降雨範圍比較廣一些。周日隨著東北季風減弱，加上華南雲雨區影響趨少，水氣還是比較多，各地山區午後還是有陣雨現象，北部和東半部可能有些降雨，但相較是緩和下來。下周一中部以北雨勢再度起來，連同南台灣降雨機率也會上升，各地都有降雨情況。

溫度趨勢，官欣平表示，今天雖然下雨，感受仍是悶熱，甚至更難受，各地高溫仍有接近30度。夜間清晨溫度降到23至25度。比較明顯降溫還是要等到明晚鋒面通過、高壓增強，東北季風開始下來。明晚到周六這段期間，低溫特別是北台灣降溫比較明顯，可能會出現19、20度，中南台灣也會有感。不過白天花東和中南台灣還是有23度以上，比較溫暖。周五、周六北台灣比較涼一點。

官欣平表示，周日又開始回溫，北部又回到28度左右，會有大回溫現象。下周一、下周二東北季風影響，又是降雨，但是後期預報變動性比較大，持續注意氣象署天氣預報。