高效維修秘訣大公開！高雄岡山社區導入這款APP 公設維修、繳費住戶秒點讚

傳統大廈屋齡到了一定年份，經常需要維修，當住戶發現公設故障，會向管委會報修，由管委會聯繫廠商……，一趟流程下來，往往要花費好幾天的時間才能修好！透過免費智慧社區管理APP，公設維修可以更有效率，也讓社區主委更加省心省力！

岡山巨星社區導入智慧社區管理APP，實踐美好智慧生活。 圖／李清宇 攝影

建立於民國82年的高雄岡山巨星社區，位於岡山車站捷運站附近，週遭有郵局、銀行、便利商店，過個馬路就是校園，生活機能良好，住戶多為軍公教人員，在社區一住就住了30多年。由於社區聘請的管理員平日六點下班、週休二日，若上班族早出晚歸，就會遇不到管理員，因此岡山巨星社區於兩年前導入「中保好生活」智慧社區管理APP，讓社區管理更加全方位。

岡山巨星社區財委陳柑束認為「中保好生活」APP能減少現金收納造成的不便。 圖／李清宇 攝影

岡山巨星社區財務委員陳柑束表示，當初社區決定使用「中保好生活」APP，是希望讓住戶繳交管理費可以有更多選擇，以往住戶都是用現金繳交管理費，不只對上夜班遇不到管理員的住戶來說比較不方便，財委收到一大筆現金後，有時不能馬上拿到銀行存，也要先存放在家中的保險箱，造成管理上的壓力。透過「中保好生活」APP，住戶可以透過數位轉帳，將管理費轉入管委會的信託帳戶，讓住戶不用出門就能繳交管理費，也減少現金收納造成的不便。

「中保好生活」APP讓報修流程更有效率。 圖／李清宇 攝影

岡山巨星社區主委林茂德是第一代住戶，身為退役軍人，他做起事來有條不紊，講求效率。林茂德主委認為「中保好生活」APP可以個別通知住戶來領取郵件包裹，住戶不用翻信箱或詢問管理員，就能即時接收通知，知道自己的掛號郵件或宅配商品到貨了，不只節省管理員的人力和時間，也能提升社區住戶的生活品質。

面對社區各種大大小小的維修事項，以往當住戶發現梯間電燈不亮、對講機故障，或是哪裡的公設需要維修，都必須等到管理員的上班時間，才能到一樓向管理員反應，再由管理員呈報管委會，管委會聯繫廠商……，進度十分緩慢，有時遇到週末，還會拖個好幾天，找廠商維修比抓寶可夢還難！

現在透過「中保好生活」APP，無論白天晚上、平日假日，都可以一鍵報修，直接呈報給管委會，林茂德主委也在「中保好生活」APP中建置社區合作廠商名單，不用調閱搜尋資料，就能快速聯絡到廠商，讓報修流程更加迅速方便！林茂德主委說：「之前有住戶晚上發現梯間電燈壞了，用APP通知管委會，我立刻聯繫廠商，隔天就修好了，真的很快！」

岡山巨星社區主委林茂德(左二)認為「中保好生活」APP能提升報修作業流程。 圖／李清宇 攝影

使用「中保好生活」APP，傳統社區也能擁有高品質的現代智慧生活！「中保好生活」APP透過智慧科技輔助，將社區運作繁雜事項全部雲端化管理，大幅增加管委會的管理效率，也讓住戶生活更便利。除了領取郵件包裹通知、一鍵報修、繳管理費等功能，透過「中保好生活」APP還可登記瓦斯抄表，線上繳交停車費、水電費等，並可串接手機，使用智慧門禁APP一鍵開門，為住戶創造全新的智慧生活，方便、快速又安心！

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技 提供

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