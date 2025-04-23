5個月第7起！控速不當調車撞新自強號 運安會介入調查

台鐵再傳調車事故，花蓮機務段20日發生調車單機撞上EMU3000新自強號事故，初判是駕駛操作控速不當，未按照SOP「一度停車」，第一時間也沒通報，直到列車檢查時發現EMU3000型連結器緩衝裝置受損且漏油，昨天才向上通報，這已是自去年12月起，5個月來第7起調車事故。

台鐵表示，調車事故原因不同，有路線木枕、調車引導和駕駛不當等問題，除已努力推動加強訓練考核等改善，也會全面檢討，本起事故已交由運安處調查，該名駕駛也已暫停調車業務，待調查結果出爐後再做進一步懲處。

台鐵花蓮機務段於4月20日下午2時21分發生調車事故，一輛R169調車單機進行聯掛作業時，因駕駛操作控速不當，雖維持速限25公里內速度，但根據SOP標準作業，應該一度停車再行駛，但駕駛疑似分神，並未停車，導致以十多公里速度撞上停在洗車線的EMU3000型新自強號。

意外發生後，因列車外觀沒有受損，因此第一時間並未通報，但隔天相關單位進行內部調查，列車檢查時，發現EMU3000型連結器緩衝裝置受損且漏油，該起事件昨才正式向上通報，而這已是自去年12月起，5個月來第7起調車事故。

台鐵表示，該起事故已通報，目前由台鐵公司運安處調查中。經了解，這起事件原因與先前幾起調車意外不太相同，之前事故原因包含前端引導人員沒有確實引導問題，也有軌道枕木沉陷等問題，但20日的事故是司機員控速問題，沒有按照SOP作業，該名駕駛第一時間也已暫停調車業務，並進行訓練及調查，待運安處調查結果出爐後，再依結論進一步懲處。

台鐵指出，日前已針對調車員進行每月定期的訓練，各分區除每天現場考核外，每周運安處也會進行查核，另也舉辦演練，相關加強訓練考核等改善措施會持續加強外；路線方面也會強化維護。

司機員部分，原本就有不依循SOP的記點淘汰制度，累積滿7點將不得進行行車業務，SOP遵循部分，也會加強司機員訓練。花蓮調車意外發生後，花蓮機務段也針對司機員沒有按照SOP立即檢討，後續將加強訓練及考核。

台鐵說，調車意外原因不盡相同，台鐵公司也會針對調車作業進行全面改善，並對不同原因進行進一步的檢討。