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LINE盜用狂增8成！3大詐騙陷阱、2招破解手法快筆記

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
近期也有不肖人士在搜尋引擎上架外觀看起來與LINE官方網站非常相似的假網站。圖／LINE提供
近期也有不肖人士在搜尋引擎上架外觀看起來與LINE官方網站非常相似的假網站。圖／LINE提供

詐騙手法層出不窮，過一陣子還會變形又捲土重來。LINE近期觀察發現，3月份用戶因帳號被盜聯絡客服的件數，較2月同期增加高達80%，而從用戶回報的案例中分析，以下3種是近期最常見的詐騙手法，特別列出來提醒用戶注意。另外，近期也有不肖人士在搜尋引擎上架外觀看起來與LINE官方網站非常相似的假網站，LINE也提供了2招判斷方式，幫助用戶謹慎對待每一個連結，有效保護自己的帳號和資料。

LINE盜用3大陷阱

手法1：帳號釣魚

詐騙者假借「幫寵物或小孩投票」名義，引導用戶進入假LINE登入頁面，輸入電話、密碼與簡訊認證碼，即可盜用帳號。請記得：任何LINE登入網頁都不會要求輸入簡訊認證碼，或是點選移動帳號選項，如遇這類頁面，就是詐騙。

手法2：電話號碼盜用

不肖份子以「徵求網路代工」誘導用戶提供電話號碼及簡訊認證碼，接著用此資訊註冊新帳號並盜用。只要不提供認證碼給任何人，就能防止此類詐騙。

手法3：電腦版盜用

用「加好友領遊戲幣」誘導用戶掃描假QR Code，一旦掃碼，即可能被登入帳號進行詐騙。若收到「異常登入」通知，應立即點擊通知內的連結登出帳號，防止進一步損害。

2招破解LINE假網站

1. 檢查網站細節

透過搜尋引擎下載LINE軟體時，務必確認網址為「https://www.line.me/」，若網站語言為簡體或非台灣用語，就是詐騙網站。

2. 只從官方管道下載LINE應用程式

建議透過Google Play、Apple App Store、Microsoft Store，或直接到LINE官方網站下載，避免安裝到植入惡意程式的假LINE應用程式。

如果不幸帳號真的被盜了怎麼辦？

需本人立即透過LINE客服通報，進入網站：https://contact-cc.line.me/detailId/11242，點選下方「不登入並繼續操作」，填寫客服表單，LINE將在24小時內回覆，協助將被盜走的帳號停權，並引導註冊新帳號與協助轉移付費商品。

留意「寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」等活動，勿在網頁輸入LINE簡訊認證碼。圖／LINE提供
留意「寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」等活動，勿在網頁輸入LINE簡訊認證碼。圖／LINE提供

LINE提醒注意非官方管道的軟體安裝風險。圖／LINE提供
LINE提醒注意非官方管道的軟體安裝風險。圖／LINE提供

LINE提醒，永遠從官方管道下載應用程式。圖／LINE提供
LINE提醒，永遠從官方管道下載應用程式。圖／LINE提供

LINE 網站 詐騙

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