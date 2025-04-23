春雨鋒面掃過 1地區雨勢最明顯 明起還有「華南雲雨帶」加持

春雨再來。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠經過兩天劇烈的回暖後，新一波春雨鋒面和華南雲雨帶又要來台，從各國模式的雨量預報來看，明天至周末中部以北、宜花將再度迎擊春雨。󠀠

今天春雨鋒面掃過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠中部以北、宜蘭花蓮，再次轉雨。特別是西北部的雨勢明顯，因為下雨，高溫也會下降，但還不到涼。󠀠南台灣影響比較小，如果沒有下雨，天氣仍然也是偏悶熱。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠周四至周六東北季風增強，加上華南雲雨帶一波波移入，各地將不定時降雨，像是打游擊戰一樣，由於這種對流很難事先完全抓準，提醒中部以北降雨機率高，出門記得帶傘備用。󠀠

同時北台灣溫度也會明顯轉涼，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠從這兩天的3字頭，掉到約20度上下，尤其是周五至周六會是最涼的時候。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠周日水氣開始減少，雲雨帶減弱，各地的雨勢會逐漸的緩和。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。