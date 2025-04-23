35歲男體內躲著長達30公分活蟲 醫曝幸好不是「母」的

一名35歲男子因發燒、無法排尿就醫治療，當住院後插上尿管把尿液排出後，沒想隔日在尿袋裡，竟出現一隻長約30公分活生生、血紅色的寄生蟲，由於這名男子經常食用生魚，經醫師診斷，此寄生蟲為「巨型腎蟲」，而這可能就是患者無法排尿的原因。醫師提醒，民眾最好不要生吃魚類，應煮熟後再吃，避免吃進寄生蟲而不自知。

據「每日郵報」報導，這名男子居住在印度北部城市密拉特（Meerut），就醫時，醫護人員發現他臉色蒼白、心跳加快，且已血尿2天，無法排尿，進而住院接受抗生素治療。依「臨床診斷研究期刊」發布報告，這隻血紅色的蟲長約30公分、寬約0.3至0.4公分，被稱為「巨型腎蟲」，醫療團隊在接下來3天持續分析患者尿液，並未發現其他寄生蟲或蟲卵。

該名男子表示，平時經常吃住家附近湖裡的生魚，以前也曾經於排尿時，尿出幾隻蟲子，醫師懷疑，食用生魚很可能就是被感染的原因。報導指出，人類感染巨型腎蟲「十分罕見」，這種蟲的體長有可能長到一公尺，部分患者可能食用生魚、未完全煮熟的魚、青蛙等受到感染。

報導指出，巨型腎蟲通常是蟲卵進入人體，幼蟲就會到腎臟並成長為成蟲，壽命可達5年，可能導致尿液無法順利流向膀胱、腎臟腫脹、組織壞死等，嚴重感染可能需要手術治療，甚至切除整個腎臟。

「巨型腎蟲可能是存活在人體裡，體型最長的寄生蟲。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海說，巨型腎蟲雄性長度約20至40公分，雌性甚至可長達超過100公分，因此，還好該名個案體內的巨型腎蟲「還沒有100公分」，否則病情恐更為嚴重。

顏宗海說，依國際研究指出，巨型腎蟲感染者常出現在中國大陸、歐洲、北美等，感染族群都為成人，且多寄生在腎臟，且45%的感染者都曾食用沒有煮熟的魚類、青蛙等，高達近6成患者症狀為腰痛、血尿，一般來說，患者將於尿液中發現蟲卵。

顏宗海說，巨型腎蟲在治療方面以給予抗生素，但如果寄生蟲已阻塞尿道，造成排尿困難，就須以手術治療，若症狀嚴重時，需要切除腎臟，巨型腎蟲在全球十分少見，國內尚未有個案出現，仍提醒民眾不要生吃魚類或青蛙，最好煮熟後再吃。