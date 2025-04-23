冒惡臭！國光生技小鼠放實驗室 邱泰源：最高開罰兩百萬

國光生技流感疫苗占5成以上，卻被周刊爆出，職員在去年颱風假期間，違規將120隻白老鼠放置實驗室3天，爆出惡臭，引發疫苗變質疑慮。衛福部長邱泰源今天回應，已派食藥署人員前往稽查，如有違反藥事法情事，將依法開罰3至200萬元，但疫苗出產有嚴格檢驗機制，民眾可以安心。

根據周刊報導，國光研發人員至實驗室拿取器材，發現實驗桌上竟擺滿12籠，共120隻老鼠，實驗室角落還有裝白老鼠用的紙箱，且已被鼠尿浸濕、發臭，才爆出職員未依規定將實驗用白鼠放置在動物室中，前後共放置3天才移走。

邱泰源今天出席立法院社福及衛環委員會前受訪表示，已派員前往國光生技稽查，了解真正情況，如有違反GMP（藥品優良製造規範）原則，將依法罰款，但疫苗出廠以後，將經過11道嚴格檢驗才能封箋，提供給民眾使用，品質上民眾可以安心。

邱泰源表示，今天派員調查後，會按照法規嚴加處理，並以最快速度完成調查，並向國人報告調查結果，「只要是醫藥、疫苗產品，衛福部有責任，提供最高品質、最安全產品給國人。」

另，衛福部中藥解釋令，讓中藥行後代可成為中藥行負責人，引發藥界不滿，昨天走上街頭，抗議邱泰源「腦袋裝屎」。邱泰源說，108年衛福部以法令解釋，讓中藥商後代可以從事該行業，但此後中藥商數量仍低，中醫藥是台灣重要資產，為國人所依賴，連結到社會、文化飲食等面向，思考要更宏觀。

「更多人員來幫忙，對中醫藥發展更有意義。」邱泰源表示，衛福部站在國家發展、人民健康立場，讓中醫藥有更多人才，藥材能在台灣種植、製造，盼各界能「坐下來」在前述原則下，就該議題繼續研商，找出合適解方。