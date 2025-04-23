鋒面影響雷雨狂轟中北部 周五到周六陰雨且明顯降溫

鋒面影響，易有短延時強降雨，彰化以北地區有局部大雨發生。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天清晨隨著鋒面系統逐漸南下接近並抵達台灣，由北到中部陸續有雨勢發生，局部地區雨勢不小，伴隨閃電活動。今天開始天氣轉不穩定，中北部地區降雨機率高且偶有雷雨機會。

南部地區受影響相對較輕微，歐宗學表示，僅有雲量增多及局部零星降雨。鋒面除了帶來降雨，後方的東北季風逐漸南下時也會帶來較涼的空氣，不過今天只有北部地區氣溫會稍轉涼一些，雖然降溫的幅度不是很大，但跟昨天的炎熱天氣會有很大的不同。

明天鋒面仍在台灣附近徘徊，歐宗學表示，但有逐漸減弱遠離的趨勢，預估中部以北地區上半天仍要留意降雨的影響，下半天以後整體雨勢會有機會進一步緩和。南部地區同樣影響有限，仍是以多雲天氣為主，局部地區也可能有陽光露臉機會。

歐宗學表示，周五到周六會有新一波的鋒面或是華南雲雨區通過影響，同樣是在中北部地區影響較明顯，預報的雨量不多，但還是要注意可能會有瞬間較大雨勢影響，南部地區仍然可以維持多雲天氣，只有零星短暫陣雨機會，在山區附近機會較高。

而這兩天東北季風南下幅度比較大，歐宗學表示，配合陰雨天氣，降溫轉涼的感受也會明顯許多，北部白天高溫只有21至22度，中部、東部26至28度、南部仍可達28至30度，南來北往之間會有很大的天氣及氣溫差異。

歐宗學表示，周日華南雲雨區逐漸離開但殘存的水氣仍多，東北季風則會減弱、氣溫回升，各地天氣轉多雲為主，仍然會有局部短暫陣雨機會，不過會轉為午後時段、山區附近才有較高機會。

下周一又會有新一道的鋒面系統通過，歐宗學表示，同樣是中北部、東半部及南部山區會有較高的降雨機會，也可能會有一陣較大雨勢影響。