快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

聽新聞
0:00 / 0:00

產檢見胎兒肚子有巨大腫瘤、一周後心跳停止 名醫溫柔揭背後故事

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科名醫蘇怡寧分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。 示意圖／Ingimage
婦產科名醫蘇怡寧分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。 示意圖／Ingimage

婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。面對無常，蘇醫師以溫柔與專業陪伴媽媽走過這段艱難歷程，不少網友看了為之動容。

蘇怡寧在臉書粉專表示，這位媽媽在前期的產檢都一切正常，直到20周的例行超音波檢查時，他驚訝地發現胎兒腹部有一顆巨大腫瘤，「我看了很久，心中大概有想法，但最難的，其實是如何讓媽咪知道這件事情，很難啟齒」。

幸好媽媽得知消息後，比蘇怡寧想像的還要冷靜跟勇敢，他迅速安排胎兒MRI檢查，並協助轉診至台大婦產科的施景中醫師門診，希望在最短的時間內釐清所有的事情。

然而，一周後媽媽再次回診時，兩人早已心理有數，「我們也開始討論要如何準備接受這件事情，這時候超音波探頭一放上去，胎兒心跳停止了，不過我們都做好準備了」。

蘇怡寧感性表示，有些事是無法控制的，「我們不一定能改變上天的安排，結果不盡然都可以是美好的，但我們可以試著更平靜地走過這一段，休息一下，我們會再見面的」。

貼文曝光後，許多網友留言表示，「我懷孕11周發現胎兒沒有腦殼，當下也是很難過，我理解那位媽媽的不捨，我經歷過所以我懂，孩子重新排隊會回來的」、「孩子有緣的話，會再回來的，其實本來就很少人，第一次懷孕能順產的」、「體貼媽媽的寶寶，會再回來的」、「看著文字就想哭，感謝蘇醫師的溫柔」。也有曾經歷胎停的媽媽留言分享，「我那時在蘇醫師面前直接落淚，不知道他一個月要面對幾次這樣的情況」。

婦產科 蘇怡寧

延伸閱讀

日式飯糰店因「1善舉」獲在地人力挺 許常德：這才是好的廣告

高雄飯糰店承諾「有賺就能漲房租」？律師見房東聲明提出4疑點

視網膜東京逛「樂華夜市」 揪1食物吐槽：地獄般的味道

川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

相關新聞

產檢見胎兒肚子有巨大腫瘤、一周後心跳停止 名醫溫柔揭背後故事

婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。面對無常，蘇醫師以溫柔與專業陪伴媽媽走過這段艱難歷程，不少網友看了為之動容。

35歲男體內躲著長達30公分活蟲 醫曝幸好不是「母」的

一名35歲男子因發燒、無法排尿就醫治療，當住院後插上尿管把尿液排出後，沒想隔日在尿袋裡，竟出現一隻長約30公分活生生、血...

冒惡臭！國光生技小鼠放實驗室 邱泰源：最高開罰兩百萬

國光生技流感疫苗占5成以上，卻被周刊爆出，職員在去年颱風假期間，違規將120隻白老鼠放置實驗室3天，爆出惡臭，引發疫苗變...

上午8時2分東部海域規模4.9地震 台東縣最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午8時2分，在花蓮縣政府東方100.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.9...

社畜必吃！他分享保健食品四大天王 網笑：不吃這眼睛會陣亡

上班族在勞累一天後總是身心俱疲，為了讓自己盡快恢復元氣，不少人會選擇服用保健食品。

下午起變天 吳德榮：轉雨降溫 慎防劇烈天氣

今晨馬祖有濃霧；中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖、金門及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。