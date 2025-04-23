快訊

中捷砍人凶嫌曾當庭下跪念懺悔信 二審改判9年9月

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

變天了 賈新興：今起至周六台中以北及宜蘭降雨明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，今起至周六台中以北及宜蘭降雨明顯，周日午後局部短暫雨。本報資料照片
鋒面影響，今起至周六台中以北及宜蘭降雨明顯，周日午後局部短暫雨。本報資料照片

鋒面影響，今天中部以北大雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起至周六台中以北及宜蘭降雨明顯，周日午後局部短暫雨。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天受鋒面影響， 彰化以北及宜花有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫陣雨。周五受鋒面影響，彰化以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。周六受華南水氣移入，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗以南及花東亦有零星短暫雨。周日，宜花有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

他說，下周一中午前受鋒面影響，嘉義以北及宜蘭有局部短暫雨，嘉義以南和花東亦有零星短暫雨。下周二，午後竹苗以南山區、台南以南及宜花東有局部短暫雨。下周三，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周四，午後山區有零星短暫雨。下周五，受華南水氣移入影響，苗栗以北有零星短暫雨，午後台南以北及宜花轉有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

宜蘭 鋒面

延伸閱讀

大雷雨狂炸金門 鋒面影響中部以北漸轉雨、晚起降溫

宜蘭敬好生活音樂節超強卡司 邀畢書盡、魏如昀9組人氣歌手開唱

要變天了 賈新興：明天開始雨神同行至下周一

鋒面要來了！天氣風險：周三起轉雨逐步降溫

相關新聞

冒惡臭！國光生技小鼠放實驗室 邱泰源：最高開罰兩百萬

國光生技流感疫苗占5成以上，卻被周刊爆出，職員在去年颱風假期間，違規將120隻白老鼠放置實驗室3天，爆出惡臭，引發疫苗變...

上午8時2分東部海域規模4.9地震 台東縣最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午8時2分，在花蓮縣政府東方100.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.9...

拼裝電動車事故 遊客求償無門

拼裝電動車事故頻傳，業者卻無相關保險機制，導致民眾求償無門，抱怨「對國旅寒心」。學者呼籲中央訂定型化契約規範，例如強制業...

社畜必吃！他分享保健食品四大天王 網笑：不吃這眼睛會陣亡

上班族在勞累一天後總是身心俱疲，為了讓自己盡快恢復元氣，不少人會選擇服用保健食品。

下午起變天 吳德榮：轉雨降溫 慎防劇烈天氣

今晨馬祖有濃霧；中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖、金門及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度...

桃竹苗4縣市大雷雨 粉專：鋒面抵達 中部以北變天

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：苗栗縣、新竹市、桃園市、新竹縣，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。