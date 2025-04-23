變天了 賈新興：今起至周六台中以北及宜蘭降雨明顯

鋒面影響，今天中部以北大雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起至周六台中以北及宜蘭降雨明顯，周日午後局部短暫雨。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天受鋒面影響， 彰化以北及宜花有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫陣雨。周五受鋒面影響，彰化以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。周六受華南水氣移入，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗以南及花東亦有零星短暫雨。周日，宜花有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

他說，下周一中午前受鋒面影響，嘉義以北及宜蘭有局部短暫雨，嘉義以南和花東亦有零星短暫雨。下周二，午後竹苗以南山區、台南以南及宜花東有局部短暫雨。下周三，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周四，午後山區有零星短暫雨。下周五，受華南水氣移入影響，苗栗以北有零星短暫雨，午後台南以北及宜花轉有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。