社畜必吃！他分享保健食品四大天王 網笑：不吃這眼睛會陣亡

上班族在勞累一天後總是身心俱疲，為了讓自己盡快恢復元氣，不少人會選擇服用保健食品。近日有網友在Dcard發文，討論哪些保健食品是社畜必備的。

原PO挑選了四種保健食品與網友分享，表示這都是他自己有在服用的，「真的有吃有差，肉眼看得出明顯效果」。

首先是B群，他表示自己大學打工時，晚上下班已經是11點了，第二天還要爬起來上早八必修課，遇到期中期末還得熬夜複習或趕作品，每天都累到不行。自從他開始每天早餐後吃一顆B群，精神變好了很多，於是一直持續服用。但他也強調，還是要盡量保證充足的睡眠。

第二種是維生素C。由於原PO在外工作，三餐都吃外食，蔬果攝取不足，他明顯發現自己的膚況變差。在聽取家人的建議開始吃維生素C後，他發現自己的膚況確實變得比較穩定，以前的痘疤也明顯變淡。

第三種是葡萄籽，原PO表示雖然它的功效與維生素C類似，但抗氧化力是維生素C的20倍，且含有原花青素跟多酚類，「美白效果明顯比維生素C好非常多」。

原PO推薦的最後一種保健食品則是益生菌，他表示自己從學生時期就開始吃，本來並不覺得有效，但大學期間曾經中斷服用了一陣子，「發現有沒有吃真的差很多」，「身為腸胃從小到大不好的人就更有感」。

也有許多網友在文章下留言，推薦自己認為真的有效的保健食品，有不少女網友表示自己會補充維生素C跟膠原蛋白，「想跟流逝歲月垂死掙扎的必吃維生素C跟膠原蛋白」、「現在都很認真吃維生素C拯救我的膠原蛋白啊」。

還有網友表示，葉黃素才是最重要的，「葉黃素類的眼睛維生素最好天天吃，不然常看3C眼睛會陣亡」、「葉黃素顧眼睛，至於體力精神方面我還是覺得靠運動比較好」。