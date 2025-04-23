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新竹尖石、橫山國家級警報響 大雷雨炸7縣市慎防冰雹

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新竹尖石、橫山國家級警報響 大雷雨炸7縣市慎防冰雹

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、新竹縣、台北市，持續時間至上午9時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域：

台北市士林區、北投區。

新北市新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區。

桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區。

新竹市東區、北區、香山區。

新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。

苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

台中市豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、龍井區、和平區。

山區暴雨通報，警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。中央氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至上午10時09分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站

大雷雨 新竹

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